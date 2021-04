György István: Mindenki regisztráljon és foglaljon időpontot, aki még nem tette!

1692 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 774 399-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 188 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 172-re emelkedett. Már 3 774 221 embert beoltottak, közülük 1 773 900 fő már a második oltást is megkapta. A statisztikák azt mutatják, hogy a magyar oltási terv kifejezetten sikeres, Magyarország az Európai Unió második legátoltottabb és legvédettebb országa - jelentette ki a Miniszerelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Túl vagyunk a nehezén, az átoltottság nő, minden remény megvan arra, hogy nem lesz visszaesés - mondta Csókay András idegsebész Magyarország élőben extra című műsorunkban. Mindenhol csökken a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége. Úgy látszik, hogy a járvány leszálló ágba került - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az M1-en. Példa nélküli összefogás jött létre a XXII. kerületben, a városrész Fideszes polgármestere, a képviselő-testület ellenzéki frakcióvezetői, a civil szervezetek és a Momentum képviselője közös kampányfilmben buzdít a regisztrációra és az oltás felvételére. Nem alkotmányellenes a védettségi igazolvány - hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Csütörtöktől újraindulnak a megelőzést szolgáló népegészségügyi célú, szervezett onkológiai szűrővizsgálatok - jelentette be az emberi erőforrások minisztere közösségi oldalán. Elfogadta az Országgyűlés a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét lehetővé tevő törvényjavaslatot szerdán - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Márciusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 616 ezer volt, ami 41 ezerrel több az egy évvel korábbinál, és 66 ezerrel az előző havinál - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A magyar munkaerőpiacon kedvező tendenciák indultak - hangsúlyozta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1-en. Létrejön a kínai-magyar légi Selyemút, az erről szóló megállapodást Budapesten írta alá a Budapest Airport, a kínai Henan Airport Group és a CECZ/Utlink kínai-magyar üzleti és logisztikai fejlesztő vállalat. Az idén eddig 29 700 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan bejusson Magyarországra és 270 embercsempész ellen indult eljárás - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Az Európai Parlament hozzájárult az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokat és együttműködést meghatározó megállapodáshoz, amely az EP-képviselők szerint csillapítja a Brexit negatív következményeit. A nyári utazásokhoz és ahhoz, hogy az élet visszatérhessen a megszokott keretei közé,minden európai uniós tagállam által elfogadott közös uniós, digitális oltási igazolványra van szükség - mondta az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja. A világon 148,3 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 86 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Minden bizonnyal az új típusú koronavírus Indiában felbukkant változata ellen is véd a Pfizer amerikai gyógyszeripari társaság és a BioNTech német biotechnológiai kutatóvállalat együttműködésével kifejlesztett vakcina - mondta a német cég vezérigazgatója. Ukrajnában szerdára kis mértékben ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 9500, a megelőző napinál csaknem 1700-zal több új beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma is megint kimagaslóan sok, 440 fölötti volt. Már a lakosság több mint egyötödét beoltották Szlovéniában - közölte a kormány. Fokozatosan lazítanak Lengyelországban a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedéseken májusban. A brit statisztikai hivatal legújabb becslése szerint az angliai felnőtt népesség csaknem 70 százalékának szervezetében lehet jelen a koronavírus elleni antitest. Az amerikai külügyminisztérium elrendelte diplomatái kivonását az Egyesült Államok kabuli nagykövetségéről az egyre romló afganisztáni biztonsági helyzetre hivatkozva. Az Egyesült Államokat és a NATO-t az európai térségben megnövekedett katonai fenyegetésért, az ukrán nacionalizmust pedig a Donyec-medencei fegyveres konfliktus kiéleződéséért tette felelőssé Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Oroszország csak az általa önkényesen elcsatolt Krím félszigetről kezdte el kivonni csapatait, Ukrajna határának közeléből viszont nem - közölte Szerhij Dejneko, az ukrán határőrszolgálat parancsnoka. Kölcsönösségi alapon három szlovák, két litván és egy-egy lett és észt diplomatát utasított ki az orosz külügyminisztérium. A dán hírszerzés és a rendőrség közös terrorellenes művelete során hat gyanúsítottat vettek őrizetbe Aarhus városában és Koppenhágában. A kelet-jütlandi rendőrség közlése szerint a 27 és 35 év közötti férfiakat azzal gyanúsítják, hogy az Iszlám Állam tagjai, illetve közreműködtek a terrorszervezet finanszírozásában. Őrizetbe vett a francia rendőrség hét embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Szíriába toboroztak dzsihadistákat - közölték igazságügyi források. A francia védelmi miniszter szankciókat szorgalmazott azon katonákkal, nyugalmazott tábornokkal szemben, akik egy véleménycikkben Franciaország széteséséről írtak, és jelezték, készek támogatni azokat a politikusokat, akik megvédik a patriotizmust. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 612 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök kedden - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője. Hamis alibit szolgáltatott emberöléssel gyanúsított barátjának egy férfi Nógrád megyében, az ügyészség mindkettőjükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség vezetője. Halálos baleset történt az 54-es főúton, Soltvadkertnél - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Újra kinyitnak szombattól a Budapesti Közlekedési Központ ügyfélszolgálatai a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren - közölte a társaság. Bécs és Székesfehérvár felé is leágazhat majd a Budapest-Varsó gyorsvasút - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntő, első mérkőzés: Real Madrid - Chelsea 1:1 A Győri Audi ETO KC a legjobb négy közé jutott a női kézilabda Magyar Kupában, miután a negyeddöntőben 37:27-re legyőzte az MTK-t. Bejelentette visszavonulását Orbán Éva, a női kalapácsvetés országos csúcstartója. A legjobbak közé tartozó német DSM is csatlakozott a május 12-én rajtoló magyar országúti kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie mezőnyéhez.