Győrfi Pál: Aki utat ad a mentőnek az maga is életmentővé válik + videó

A HírTV tudósításában látható, amint mentőautók sorakoznak a XIII. kerületi állomáson. A téli felkészítésük remekül sikerült - erről számolt be a szervezet szóvivője, és az egyik mentő dolgozó. Ami viszont fontosabb, hogy arra hívják fel a Nemzeti Útdíj Szolgálatóval a figyelmet, hogy hogyan viselkedjen a közlekedés többi résztvevője ha szirénázó - villogó mentőautót hall és lát.

Győrfi Pál először arról számolt be: soha nem lehet tudni, hogy amikor riasztják őket milyen súlyos az adott eset, és mennyi idő alatt érnek oda.

A megkülönböztető jelzést használó járműveket el kell engedni, a forgalomban először is észleljék, hogy jövünk. Másrészt pedig megfelelően reagáljanak, és jelezzék is nekünk azt, hogy mire készülnek, hogy a sofőr is megfelelően tudjon reagálni a mozgásukra.

A legnehezebb dolguk akkor van a mentőknek amikor dugóba kerülnek. Az autósok segítségére ilyenkor számítanak leginkább a mentősök.

Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője kiemelte: "Kétirányú halszálka lehúzódással középen engedhetnek utat nekünk, ez a legjobb megoldás, és így is csinálta ez a fehér autós, a terepjáró is mindent megtesz, rámegy a kis bójákra is, centizgetve haladunk. Itt nekünk is nagyon tudatosan kell haladnunk."

Győrfi Pál mellett, a gépkocsivezető arról beszélt, hogy az autósok az esetek majdnem száz százalékában segítik a mentők munkáját. Így volt ez a mostani úgynevezett próbaúton is.

Őri Zsolt mentős ekként kommentálta az akciót: "Nagyon jól vizsgázunk , és egy szavunk nem lehet, most is segítik a munkánkat. A legnagyobb baj az akkor van amikor az előttünk lévő autós megáll, és senki sehova nem mozdul és egy matt helyzet alakul ki, amíg valaki nem mozdul. De ez a mostani teljesen briliáns volt."

Aki utat ad a mentőnek az maga is életmentővé válik. Zárta gondolatait az út végén Győrfi Pál és Őri Zsolt.