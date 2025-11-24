Gyopáros Alpár: Vagy jól fizet a brüsszeli elit, vagy elvesztette a józan eszét az, aki a háború mellett érvel + videó

Megosztás itt:

Gyopáros Alpár a beszélgetés elején az orosz-ukrán háború lezárására irányuló törekvésekkel kapcsolatban azt mondta: úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök erőfeszítései révbe érnek. Jó jelként értékelte, hogy a tárgyalások elindultak, még akkor is, ha úgy fest, mintha ezzel "szembemotorozna az európai liberális elit".

Az egyik oldalon a béketeremtés, a másik oldalon pedig a háború további finanszírozása van terítéken

– fogalmazott.

Mint mondta, a keresztény értékrenddel bíró és minden józanul gondolkodó ember számára az első az azonnali béke gondolata a háború kapcsán, és éppen

"ezzel szemben furcsa a liberális európai elit testtartása, (…) ebből is látszik, mennyire veszíti el keresztény gyökereit Európa"

– vélekedett.

Utalva a francia vezérkari főnök szavaira, amely szerint el kell fogadniuk az európaiaknak, hogy a gyerekeik meghalnak a csatatéren, kijelentette:

megdöbbentő, hogy éppen egy francia vélekedik így, hiszen Franciaország a béke érdekében létrejövő Európai Unió, illetve jogelődjének alapító országa volt. Az Európai Unió "alapító atyái forognak a sírjukban", utódaik nem méltók elődeikhez

– húzta alá.

Arra a kérdésre, hogy a magyar emberektől milyen véleményeket hall a háborúval, annak gazdasági hatásaival kapcsolatban, Gyopáros Alpár azt mondta: a vidéki emberek, szemben a brüsszeli elittel, rendkívül tájékozottak a fontos közéleti kérdésekben, józan következtetéseket tudnak levonni, ismerik a valóságot és tenni is akarnak a béke érdekében – utalt arra, hogy a háborúellenes aláírásgyűjtésen is nagy számban vesznek részt.

Megfigyelhető, hogy a magyarországi ellenzék, a Tisza Párt, illetve annak támogatói oldala is a brüsszeli elit álláspontját visszhangozza, mert "eszméletlen mennyiségű" pénzt kapnak azok, "akik a liberális passzátszelet fújják" – fogalmazott.

A kormánypártok és az ellenzék habitusa kapcsán kiemelte, hogy a rendezvények között is tapintható a különbség. Például

míg Győrben legutóbb a béke, a szeretet, az együvé tartozás jellemezte a kormányoldal rendezvényét, addig a Tisza-gyűlésen "gyűlölködés és ordenáré stílus" uralkodott

– emelte ki.

Arra a kérdésre, hogy mit gondolnak az emberek Magyarország jövőjéről, jelenéről, a kormányzat munkájáról, Gyopáros Alpár azt mondta: éppen a középosztálybeliek körében figyelhető meg az az érdekesség, hogy a kormányzati támogatásokat nyilvánvaló járandóságnak tartják. De a kérdés, ami felmerül, hogy jut-e majd később is. Ez szerinte a választás egyik fontos kérdése, hiszen - figyelmeztetett - emlékezetes: a 2002-ben felállt baloldali kormány "egy tollvonással" törölte el a Fidesz-kabinet jóléti intézkedéseit.

Gyopáros Alpár szerint sejthető, hogy a másik oldal hatalomra jutva mit csinálna, hiszen

a Tisza Párt szószólóinak megnyilatkozásai legtöbbször "tökéletesen illeszkednek a brüsszeli narratívába"

- a többi között - az agrárium, a migráció, a háború és az adók kérdésében is. A kormánybiztos szerint a kis gazdaságok helyett a nagyok érdekeit szolgálnák, támogatnák a migránsok szétosztását, adókat emelnének, "a régi baloldalt" képviselő jelöltjeik pedig nem a nemzeti oldalon, hanem a brüsszeli oldalon vannak.

Az általa felügyelt Magyar falu program keretében megvalósított, kisboltok létrehozását támogató pályázat kapcsán kiemelte: szomorú, hogy egyes ellenzéki képviselők azt a látszatot keltik, hogy a program sikertelen. Ezzel szemben az igazság az, hogy 1500 támogatói okiratot adtak ki, s a fejlesztések 96 százaléka már meg is valósult, a maradék nagy részében pedig folyamatban vannak az utolsó simítások, s alig tizenegynéhány esetben kellett visszavonni a támogatást. A nagy- és kisboltok közötti verseny, utóbbiak létjogosultsága kapcsán kiemelte: a kistelepüléseken egyre több a fiatal, ez pedig plusz vásárlóerőt is jelent az egyébként támogatott falusi ábécék számára, így nincs veszélyben a talpon maradásuk.

Annak kapcsán, hogy az Orbán-kormánnyal kritikus Politico című lap adatai szerint a kormánypártok vannak előnyben a közvéleménykutatások szerint, Gyopáros Alpár azt mondta: saját "mikroklímás" tapasztalatai szerint a mutatottnál is nagyobb lehet a Fidesz előnye, a kormánypártok tábora pedig egyre inkább aktivizálódik, s a folyamat várhatóan még tovább fog erősödni a választásokig – mondta.

A kormány drogellenes intézkedéseit méltatva kiemelte: a kabinet időben lépett a könnyen, olcsón elérhető, szegénységben élőket veszélyeztető új típusú drogok terjedésének meggátlása érdekében. Felhívta a figyelmet, hogy a büntetési tételek megemelése elrettentő hatással bírhat, elriaszthatja a kereskedőket.

Mint mondta, az ellenzéki oldalról azért támadják a kormány intézkedéseit, mert "érintettek", hiszen "egyre-másra buknak le a liberális celebek" is, azok a hírességek, akik az ellenzéket támogatják – mutatott rá.