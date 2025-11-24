Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 24. Hétfő Emma napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Gyopáros Alpár: Vagy jól fizet a brüsszeli elit, vagy elvesztette a józan eszét az, aki a háború mellett érvel + videó

2025. november 24., hétfő 10:55 | MTI
Gyopáros Alpár Brüsszel Tisza Párt

A Tisza Párt és annak támogatói a brüsszeli elit álláspontját visszhangozzák, megnyilatkozásaik "tökéletesen illeszkednek a brüsszeli narratívába" – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az Igazság órája című online műsorban hétfőn.

  • Gyopáros Alpár: Vagy jól fizet a brüsszeli elit, vagy elvesztette a józan eszét az, aki a háború mellett érvel + videó

Gyopáros Alpár a beszélgetés elején az orosz-ukrán háború lezárására irányuló törekvésekkel kapcsolatban azt mondta: úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök erőfeszítései révbe érnek. Jó jelként értékelte, hogy a tárgyalások elindultak, még akkor is, ha úgy fest, mintha ezzel "szembemotorozna az európai liberális elit".

Az egyik oldalon a béketeremtés, a másik oldalon pedig a háború további finanszírozása van terítéken

– fogalmazott.

Mint mondta, a keresztény értékrenddel bíró és minden józanul gondolkodó ember számára az első az azonnali béke gondolata a háború kapcsán, és éppen

"ezzel szemben furcsa a liberális európai elit testtartása, (…) ebből is látszik, mennyire veszíti el keresztény gyökereit Európa"

– vélekedett.

Utalva a francia vezérkari főnök szavaira, amely szerint el kell fogadniuk az európaiaknak, hogy a gyerekeik meghalnak a csatatéren, kijelentette:

megdöbbentő, hogy éppen egy francia vélekedik így, hiszen Franciaország a béke érdekében létrejövő Európai Unió, illetve jogelődjének alapító országa volt. Az Európai Unió "alapító atyái forognak a sírjukban", utódaik nem méltók elődeikhez

– húzta alá.

Arra a kérdésre, hogy a magyar emberektől milyen véleményeket hall a háborúval, annak gazdasági hatásaival kapcsolatban, Gyopáros Alpár azt mondta: a vidéki emberek, szemben a brüsszeli elittel, rendkívül tájékozottak a fontos közéleti kérdésekben, józan következtetéseket tudnak levonni, ismerik a valóságot és tenni is akarnak a béke érdekében – utalt arra, hogy a háborúellenes aláírásgyűjtésen is nagy számban vesznek részt.

Megfigyelhető, hogy a magyarországi ellenzék, a Tisza Párt, illetve annak támogatói oldala is a brüsszeli elit álláspontját visszhangozza, mert "eszméletlen mennyiségű" pénzt kapnak azok, "akik a liberális passzátszelet fújják" – fogalmazott.

A kormánypártok és az ellenzék habitusa kapcsán kiemelte, hogy a rendezvények között is tapintható a különbség. Például

míg Győrben legutóbb a béke, a szeretet, az együvé tartozás jellemezte a kormányoldal rendezvényét, addig a Tisza-gyűlésen "gyűlölködés és ordenáré stílus" uralkodott

– emelte ki.

Arra a kérdésre, hogy mit gondolnak az emberek Magyarország jövőjéről, jelenéről, a kormányzat munkájáról, Gyopáros Alpár azt mondta: éppen a középosztálybeliek körében figyelhető meg az az érdekesség, hogy a kormányzati támogatásokat nyilvánvaló járandóságnak tartják. De a kérdés, ami felmerül, hogy jut-e majd később is. Ez szerinte a választás egyik fontos kérdése, hiszen - figyelmeztetett - emlékezetes: a 2002-ben felállt baloldali kormány "egy tollvonással" törölte el a Fidesz-kabinet jóléti intézkedéseit.

Gyopáros Alpár szerint sejthető, hogy a másik oldal hatalomra jutva mit csinálna, hiszen

a Tisza Párt szószólóinak megnyilatkozásai legtöbbször "tökéletesen illeszkednek a brüsszeli narratívába"

- a többi között - az agrárium, a migráció, a háború és az adók kérdésében is. A kormánybiztos szerint a kis gazdaságok helyett a nagyok érdekeit szolgálnák, támogatnák a migránsok szétosztását, adókat emelnének, "a régi baloldalt" képviselő jelöltjeik pedig nem a nemzeti oldalon, hanem a brüsszeli oldalon vannak.

Az általa felügyelt Magyar falu program keretében megvalósított, kisboltok létrehozását támogató pályázat kapcsán kiemelte: szomorú, hogy egyes ellenzéki képviselők azt a látszatot keltik, hogy a program sikertelen. Ezzel szemben az igazság az, hogy 1500 támogatói okiratot adtak ki, s a fejlesztések 96 százaléka már meg is valósult, a maradék nagy részében pedig folyamatban vannak az utolsó simítások, s alig tizenegynéhány esetben kellett visszavonni a támogatást. A nagy- és kisboltok közötti verseny, utóbbiak létjogosultsága kapcsán kiemelte: a kistelepüléseken egyre több a fiatal, ez pedig plusz vásárlóerőt is jelent az egyébként támogatott falusi ábécék számára, így nincs veszélyben a talpon maradásuk.

Annak kapcsán, hogy az Orbán-kormánnyal kritikus Politico című lap adatai szerint a kormánypártok vannak előnyben a közvéleménykutatások szerint, Gyopáros Alpár azt mondta: saját "mikroklímás" tapasztalatai szerint a mutatottnál is nagyobb lehet a Fidesz előnye, a kormánypártok tábora pedig egyre inkább aktivizálódik, s a folyamat várhatóan még tovább fog erősödni a választásokig – mondta.

A kormány drogellenes intézkedéseit méltatva kiemelte: a kabinet időben lépett a könnyen, olcsón elérhető, szegénységben élőket veszélyeztető új típusú drogok terjedésének meggátlása érdekében. Felhívta a figyelmet, hogy a büntetési tételek megemelése elrettentő hatással bírhat, elriaszthatja a kereskedőket.

Mint mondta, az ellenzéki oldalról azért támadják a kormány intézkedéseit, mert "érintettek", hiszen "egyre-másra buknak le a liberális celebek" is, azok a hírességek, akik az ellenzéket támogatják – mutatott rá.

 

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

A normalitás utolsó védvonala: Bayer Show – Ízekre szedjük a globalista hazugsággyárat + videó

Szentmártonkátai vonatbaleset: nyugtatókon él és csak a balesetről beszél a 16 évesen elhunyt Robika édesanyja

Brüsszelből kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter

Mesés videó! Így néz ki a Kincsvadászok sztárjának hófedte álomotthona

A globalista elit és az Európai Unió

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Újabb nagy dobás a Lidltől: 5000 forintot elengednek a Parkside csodagép árából

Háború Ukrajnában - Tárgyalóasztalhoz ültek Washington és Kijev delegációi + videó

További híreink

Háború Ukrajnában - Tárgyalóasztalhoz ültek Washington és Kijev delegációi + videó

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták
2
Ursula von der Leyen a korrupció főszponzora? – Nem érdekli a Bizottságot az ukrán háborús maffia + videó
3
Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan
4
A normalitás utolsó védvonala: Bayer Show – Ízekre szedjük a globalista hazugsággyárat + videó
5
Dróntámadás Oroszország szívében: Lángokban áll a Moszkva melletti erőmű, mobil fűtést telepítenek + videó
6
A Tisza Párt jelöltjei olyanok, mint az eltévedt turisták – Azt se tudják, melyik városban vannak + videó
7
Az amerikai béketerv ukrajnai reakciói + videó
8
Háború Ukrajnában - Tárgyalóasztalhoz ültek Washington és Kijev delegációi + videó
9
Veres Roland kiütéssel nyerte első profi mérkőzését + videó
10
Magyar Péter hamis adatai a kukában: A Politico mérése szerint is veri a Fidesz a Tiszát

Legfrissebb híreink

Kiállt a francia elnök Fabien Mandon mellett

Kiállt a francia elnök Fabien Mandon mellett

 A francia vezérkari főnök még pénteken felszólította a lakosokat, hogy az ország védelmének érdekében el kell fogadniuk, hogy gyerekeiket el fogják veszíteni a háborúban.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ezért nem támogatja Magyarország az új Erasmus-stratégiát

Ezért nem támogatja Magyarország az új Erasmus-stratégiát

 Magyarország addig nem támogatja az új Erasmus-stratégiát, ameddig a magyar egyetemisták és kutatók nem kapják meg jogos jussukat, az Erasmus és a Horizont programot - mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn az M1 Ma reggel című műsorában.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!