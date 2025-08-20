Keresés

2025. 08. 20. Szerda István napja
Belföld

Gyopáros Alpár: Gyors reakció KamuPetire

2025. augusztus 20., szerda 18:04 | MTI
falvak Gyopáros Alpár Magyar Péter

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke forrást vonna el a magyar falvaktól a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint.

  • Gyopáros Alpár: Gyors reakció KamuPetire

Gyopáros Alpár szerdán a Facebook-oldalán, "Gyors reakció KamuPetire" című posztjában beszámolt arról, hogy Magyar Péter egyszer már hirdetett egy "Faluközpont-programot"; akkor felvilágosította, hogy ilyen már van, Magyar falu programnak hívják és sikeres!

"Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar falu program kínált 5 év alatt, vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!

- fogalmazott.

A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy a Magyar falu programot maguk a falvak írják: az "étlapot" ők állítják össze, és "a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak".

Jelezte, érti, hogy "a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült, ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára".

"Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!"

- zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.

Legfrissebb híreink

Felmérik a medveállományt Szlovákiában

Felmérik a medveállományt Szlovákiában

 Széles körű felmérést indít Aa szlovák állami természetvédelmi hatóság (SOPSR) a szlovákiai barnamedve-állomány felmérése céljából - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárának közlésére hivatkozva szerdán.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Magyar Péter egyre több lépése bizonyítja, hogy Brüsszel embere + videó

Magyar Péter egyre több lépése bizonyítja, hogy Brüsszel embere + videó

 Magyar Péternek nincs önálló gondolata sem az orosz-ukrán konfliktusról, sem pedig másról - jelentette ki a fidesz frakció szóvivője. Németh Balázs szerint Magyar Péter papagájként ismételgeti Ursula von der Leyenék álláspontját. Kocsis Máté pedig rámutatott: Magyar Péter egy báb, akinek minden brüsszeli diktátumot teljesítenie kell.
