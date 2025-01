Gyopáros Alpár: A falusi CSOK és a CSOK plusz mellett 2025 január elején elindult a vidéki otthonfelújítási program is

Megosztás itt:

Tavaly több mint 1000 kistelepülésen újultak meg óvodák, iskolák, faluházak, orvosi rendelők és közösségi terek. Több száz utcát és járdát újítottak fel. A falusi útalap 10 milliárd forintos keretéből a településeket összekötő mellékutak rendbetételét segítették a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés érdekében - sorolta.

Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy a falusi otthonteremtést és a házfelújításokat is célzottan támogatják. A falusi CSOK és a CSOK plusz mellett 2025 január elején elindult a vidéki otthonfelújítási program is.

A falusi CSOK vissza nem térítendő összege egy gyermeknél 1 millió, két gyermeknél 4 millió, három vagy több gyermek vállalása esetén pedig 15 millió forint. A most elindult vidéki otthonfelújítási programban pedig a vissza nem térítendő támogatás akár 3 millió, a kedvezményes hitel akár 6 millió forint is lehet - ismertette.

A kormánybiztos leszögezte: 2025-ben folytatják. "Erős vidéket építünk, mert erős vidék nélkül nincs erős Magyarország" - fogalmazott a Facebookon közzétett videóban.

Forrás: MTI

Fotó: MTI