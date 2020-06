Gyopáros: 1800 milliárd forintot fordítottak eddig fejlesztésekre

Alkotmányos kötelezettségünk, hogy felelősséget viseljünk, és ennek megfelelően cselekedjünk azokért a közösségekért, amelyeket a történelem során elszakítottak tőlünk – hangsúlyozta Kövér László a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett: az elmúlt tíz évben a nemzetegyesítésben olyan eredmények születtek, amilyenekre korábban gondolni sem lehetett. Megerősödve jöttünk ki a trianoni döntésből - mondta Orbán Balázs Magyarország élőben című műsorunkban. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette: nincs olyan nemzet, amely egy ilyen tragédiát túl tudna élni, nekünk sikerült. Orbán Balázs szerint az ellenzéki politikusok közül nem mindenki érzi át az országot 100 évvel ezelőtt ért sorstragédiát. Továbbra is kedvező járványügyi helyzet van Magyarországon - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília azonban figyelmeztetett: a járványnak nincs vége, ezért az éberséget fenn kell tartani. Újabb 16 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3970-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 idős, krónikus beteg, ezzel 542-re emelkedett az elhunytak száma, 2245-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1183 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 397 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. 500 ezer forint jutalmat kapnak júliusban azok az egészségügyi dolgozók, akik részt vettek a járvány elleni védekezésben - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: juttatást kapnak az orvosok, az ápolók, asszisztensek, a mentők, a betegszállítók, a takarítók, a háziorvosok, a fogorvosok és védőnők, valamint az orvostanhallgatók is. A kormány 1,2 millió ember számára nyújt olyan támogatást, amely lehetővé teszi munkahelye megtartását vagy pótolja kieső jövedelmét, segíti a jövőre való felkészülését - közöltei Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Jogsértő és alaptalan volt a váci önkormányzat áprilisi döntése, amellyel számos önkormányzati dolgozó bérét nullára csökkentették - jelentette ki a térség országgyűlési képviselője. Rétvári Bence közölte: a munkaügyi hatóság is kimondta, hogy semmilyen önkormányzat sem vonhatja el a dolgozók bérét ilyen körülmények között. Ezért a váci önkormányzat július 3-ig kap haladékot arra, hogy utólag kifizesse a megkárosítottak munkabérét. A baloldalra nem lehet számítani sem a második Soros-terv, sem a bevándorlás elleni védekezésben – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője. Megalapozott a 2021. évi központi költségvetési törvényjavaslat, ugyanakkor a bevételi és a kiadási oldalon is vannak kockázatok – állapította meg az Állami Számvevőszék. Munkahelyvédelmi bértámogatásra már 18,5 milliárd forintot fizettek ki - közölte Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Elmarad a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának keddre tervezett ülése, mert Karácsony Gergely főpolgármester új időpont ajánlása nélkül lemondta a korábban közösen kitűzött egyeztetést - közölte Fürjes Balázs államtitkár. Tarlós István volt főpolgármester, miniszterelnöki megbízott szerint érthetetlen, miért nem írták ki eddig a Lánchíd felújítására a kivitelezési tendert. A gyöngyöspatai iskolaperben született bírósági ítéletekben a jog nem találkozott az igazsággal – jelentette ki Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes képviselője. Az iskolaőrség célja az elrettentés, visszatartás az iskolai erőszak elkövetésétől, de az iskolaőr szükség esetén kényszerítő intézkedést is foganatosíthat - közölte Horváth László miniszterelnöki megbízott. Kelengyecsomaggal segített hátrányos helyzetű régióban élő családokat a kormány az ózdi, a salgótarjáni és a bátonyterenyei járásban - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Magyarország szinte teljes egészét lefedik a vendég-, kulcsos- és turistaházak nyújtotta szolgáltatások, így nem szükséges külföldre utazniuk vagy az ország forgalmas turistacélpontjait felkeresniük a kikapcsolódásra vágyóknak - mondta az agrárminiszter. Magyarország azt az álláspontot képviseli, hogy az Európai Unió végre szüntesse meg a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat - közölte Orbán Viktor miniszterelnök Minszkben, miután tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel. Facebook-bejegyzésben kért bocsánatot a szlovákiai magyaroktól az őket az anyanyelvükhöz való ragaszkodásuk miatt ért igazságtalanságokért Igor Matovic szlovák kormányfő. Klaus Iohannis román államfő alkotmányossági óvást emelt a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnepnappá nyilvánító törvény ellen. Világszerte 6 639 092 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 391 249, a gyógyultaké pedig 2 872 731-re nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szerbia anyagilag és felszerelésben is felkészült a koronavírus-járvány második hullámára - jelentette ki a szerb államfő, az észak-macedón hatóságok viszont újabb szigorításokat vezetnek be, mert már második napja kiugróan magas az új fertőzöttek száma. Meghaladta a húszezret a Romániában jegyzett koronavírus-fertőzöttek száma. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 176 beteg vesztette életét a járvány következtében, eddig összesen 39 904 olyan haláleset történt, amelyet koronavírus-fertőzés okozott. A spanyol lakosság 5,2 százaléka fertőződhetett meg az új koronavírussal - ismertette az átfertőzöttséget vizsgáló országos, reprezentatív kutatás második szakaszának eredményét a nemzeti járványügyi központ. Spanyolországban eddig több mint 240 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a járvány 27 133 ember halálát okozta. Oroszországban az elmúlt nap folyamán 8726-tal 449 834-re emelkedett az igazolt Covid-19-fertőzések száma. Három hónappal meghosszabbítják az egészségügyi vészhelyzetet Peruban. A George Floyd halála miatt tüntetők tízezreinek állampolgári kötelessége a koronavírus-teszt elvégeztetése - jelentette ki Andrew Cuomo, New York állam kormányzója. Nagyszabású menetet tartanak augusztus 28-án Washingtonban George Floyd emlékére - ezt jelentették be a brutális rendőri túlkapás miatt meghalt afroamerikai férfi tiszteletére rendezett megemlékezésen. Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében köszönetet mondott Iránnak egy amerika fogoly elengedéséért, és azt írta, hogy lát lehetőséget a tárgyalásokra. A rendőri erőszak ellen tiltakoztak több százan a mexikói Guadalajarában, ahol hatósági őrizetben halt meg egy fiatal, akit feltehetően a rendőrök agyonvertek. Izraeli harci repülőgépek Libanon felől közelítve mértek csapást katonai célpontokra az északnyugat-szíriai Hama tartományban - közölte a SANA állami hírügynökség. Juan Guaidó, a venezuelai ellenzék vezetője Franciaország caracasi nagykövetségén tartózkodik - közölte Jorge Arreaza venezuelai külügyminiszter, de ezt Párizs cáfolja. Csehország kiutasította a prágai orosz nagykövetség két munkatársát, mert tevékenységükkel kárt okoztak a cseh-orosz kapcsolatokban - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök. Amerikai hadihajó kelt át a Tajvani-szoroson a Tienanmen téri vérengzés 31. évfordulóján - közölte a tajvani védelmi minisztérium. Vlagyimir Putyin szövetségű szintű rendkívüli állapotot rendelt el, miután mintegy 20 ezer tonnányi olaj került két szibériai folyóba és a talajba a Norilszk Nikkel vállalat egyik hőerőművéből. Mától korlátozásmentesen lehet utazni Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába. A határzár alatt átvezető alagutat találtak rendőrök és katonák Mórahalomnál - közölte a rendőrség. Kábítószer-kereskedelem miatt indítványozták két férfi letartóztatását, a gyanúsítottak a VII. kerületben árultak kábítószert - közölte a fővárosi főügyészhelyettes. Koronavírus-gyanús dolgozó miatt ideiglenesen bezárták a gödi strandot. A gödi Körkép azt írta: a strandot a teljes fertőtlenítés, valamint a szükséges vizsgálatok elvégzéséig tartják zárva. Az FTC-Telekom női labdarúgócsapata 3:2-re legyőzte az MTK Hungáriát a Bajnokok Ligája-indulásért zajló párharc első mérkőzésén. A francia bajnokságban szereplő Douai együttesénél folytatja pályafutását Kardos Gergely, a magyar férfi vízilabda-válogatott keretének tagja. Jean-Michel Aulas, az Olympique Lyon labdarúgóklub elnöke bírósághoz fordult a francia bajnokság idő előtt történt lezárása miatt.