Gyöngyöspata - embert próbáló a tanárok helyzete

A külhoni magyar közösségek és vállalkozók támogatása nem csupán magyar érdekeket szolgál, hanem az egységes Kárpát-medence fejlődését is elősegíti - mondta Kövér László Az üzlet című internetes lapban megjelent interjúban. Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: a külhoni magyar közösségek megőrzéséhez a magyar intézményrendszer megtartásán túl abban is segítséget kell nyújtani, hogy a magyarlakta térségek a fiatal generációk számára is élhető hellyé váljanak. Azért viszik el a gyerekeket a gyöngyöspatai iskolából mert a roma gyerekek akadályozzák őket a tanulásban - állítják a Hír Tv híradójának elküldött levelükben az intézmény pedagógusai. A szegregáció miatt megítélt kártérítést viszont több roma kevesli. A Fidesz továbbra is követeli, hogy az ügyvédek hozzák nyilvánosságra, mennyit kerestek a „börtönbizniszen” - mondta Budai Gyula, a párt országgyűlési képviselője. Feljelentést tett a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Niedermüller Péter kereszténygyűlölő kijelentései miatt - tudta meg a Magyar Nemzet. A CÖF-CÖKA közleménye szerint: „Lépésüket többek között az a szándék vezérelte, hogy a kirekesztés, a gyűlöletkeltés és a rasszizmus kapcsán megszűnjön a kettős mérce és az egyoldalú megítélés.” Az MSZP széthullására vár és a DK-val csak előválasztáson keresztül szövetkezne a Párbeszéd. Ez derül ki a Hír Tv birtokába került belső vitairatból. A dokumentumra Karácsony Gergely főpolgármester csak annyit mondott: valaki meg akarja bélyegezni őket. Pedagógiai Innovációért Egyesület: meggyőződésünk, hogy a módosított NAT modern módon egyesíti magában az időszerű pedagógiai újításokat és klasszikus nevelés értékeit. Nagy előnye továbbá, hogy hangsúlyt fektet a nemzeti identitás ápolására is. A Babakötvény továbbra is az egyik legmagasabb hozamú megtakarítási forma, az éves kamatszintje 5,8 százalékról 6,4 százalékra emelkedik februártól - tájékoztat Varga Mihály pénzügyminiszter. Február 1-től százszázalékos a meddőségi kezelések és a meddőségi kezelésekben használt gyógyszerek támogatása - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban a sertéshús ára, a Magyar Nemzet nyilatkozó áruházláncok szerint már a keresleten is meglátszik a drágulás hatása. A Belügyminisztérium közzétette a koronavírus-járvány magyarországi terjedését megakadályozni hivatott akciótervet, amely 28 pontból áll. Február 7. és március 27. között felfüggesztik a kínai Hainan Airlines Csungking-Budapest járatát - áll a Budapest Airport Facebook-oldalán. Kudarcnak tartja Nagy Britannia kilépését az Európai Unióból a Külügyminisztérium európai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Kumin Ferenc a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta: a Brexit komoly figyelmeztetés a brüsszeli bürokráciának. Átalakulnak az európai uniós parlamenti erőviszonyok az eddig az Egyesült Királysághoz tartozó képviselőhelyek újraosztásával - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. Kilépett az Európai Unióból az Egyesült Királyság. A brit EU-tagság az előzetesen kijelölt időpontban, közép-európai idő szerint éjfélkor szűnt meg. Az Európai Unió fejlődési iránya már nem felelt meg Nagy-Britannia igényeinek - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból „sokk” és „történelmi vészjelzés egész Európa számára” - mondta Emmanuel Macron francia államfő. A gibraltáriak nehéz szívvel hagyják el az Európai Uniót - jelentette ki Fabian Picardo, a Spanyolország déli csücskénél fekvő, brit fennhatóság alá tartozó kicsiny terület kormányzatának vezetője. Az amerikai-brit kapcsolatok erősítését ígérte Londonnak Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója a Twitteren, jóformán csak percekkel azt követően, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. 259-re nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma és csaknem 12 ezerre a fertőzötteké Kínában - közölte a CCTV kínai állami televízió a Nemzeti Egészségügyi Bizottság adataira hivatkozva. Táviratban fejezte ki együttérzését Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Hszi Csin-ping kínai elnöknek, a koronavírus áldozatai miatt - jelentette a KCNA észak-koreai állami hírügynökség. Spanyolországban is megjelent az új koronavírus okozta betegség - közölte a madridi egészségügyi minisztérium. Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek az Egyesült Államokban a koronavírus terjedése miatt. Törökbarát milíciák a szíriai kormányerők aleppói bázisai ellen indítottak támadást - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Az Arab Liga elutasítja azt a közel-keleti béketervet, amelyet a héten jelentett be Donald Trump amerikai elnök - tudatta a szervezet, miután az arab országok külügyminiszterei tanácskozást tartottak Kairóban. A palesztinok minden kapcsolatot megszakítanak Izraellel és az Egyesült Államokkal - jelentette be az Arab Liga rendkívüli ülésén Mahmúd Abbász palesztin elnök Kairóban. Legkevesebb 15-en meghaltak és 19-en megsérültek egy buszbalesetben Bolíviában. Mintegy 3500 lakosnak kell elhagynia otthonát Velencében vasárnap egy második világháborús robbanószerkezet hatástalanítása idejére. Emiatt leállítják a vasúti és légi közlekedést is. Elhunyt 92 éves korában Tornai József író, költő, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja - közölte az MMA. Súlyosan bántalmazta hároméves kisfiát egy 32 éves férfi Mezőberényben, a gyerek kórházba került. A rendőrség őrizetbe vette a férfit. Pénteken éjfélkor lejártak a tavalyi autópálya-matricák, nulla órától már csak a 2020-as úthasználati jogosultságokkal lehet a díjköteles utakon közlekedni, ellenkező esetben pótdíjat kell az autósnak fizetnie. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olajbányász - Zalakerámia ZTE KK 73:78 Anis Ben-Hatira a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC labdarúgócsapatához igazolt. Elmarad a február 17. és 23. között Magyarországra tervezett keménypályás női tenisztorna.