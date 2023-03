Gyöngyösi Márton szerint lopott mandátummal akar romapolitikát építeni a DK

Megosztás itt:

Hosszú hónapok őrlődése után mostanra kellett rájönnöm, hogy a Jobbik frakciójában nem tudom hatékonyan folytatni a munkámat - így jelentette be Varga Ferenc január elején, hogy kilép a Jobbik frakciójából.

Nem telt el sok idő, és meg is érkezett a bejelentés: a DK-ban talált új otthonra Varga Ferenc.

Lopott szajréval, lopott mandátummal semmit nem lehet építeni. Ez a hitelességét ássa alá annak is, aki viszi a mandátumot meg annak is, aki befogadja azt a mandátumot

- reagált az ügyre Gyöngyösi Márton. A Jobbik elnöke szerint Varga Ferenc elvtelen és mindig a számára jobban jövedelmező pozíció felé hajlik.

Gyöngyösi Márton arra is emlékeztetett: korábban Jakab Péter távozásában is közre játszott, hogy túl közeli viszonyt ápolt a Demokratikus Koalícióval, így érthető, hogy a mandátumtolvajjá lett Varga Ferenc – aki a Jobbiknak soha nem volt tagja – is már az ő soraikat erősíti.