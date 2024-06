Gyöngyösi Márton reagált a lesújtó EP-választási eredményekre

Megosztás itt:

A politikus arról beszélt: igazuk volt azoknak, akik azt mondták, hogy Magyar Péter pártja az ellenzéki formációktól vesz el szavazókat.

Hozzátette: büszkeséggel tölti el őket, hogy az öt éve pártja színeiben polgármesterséget nyertek közül szinte mindenki folytathatja településvezetői munkáját, ahogy az is, hogy sokan most is Jobbik-támogatással nyertek mandátumot.

Gyöngyösi Márton szerint erre építkezve lesz olyan alap, amire lehet egy jobbközép, konzervatív bázist létrehozni.

Az MTI kérdésére a pártelnök elmondta: hétfőn értékeli a helyzetet a Jobbik elnöksége.

Közölte azt is: heteken belül tisztújítást tartanak, mivel az elnökség és a pártelnök megbízása is lejárt. Gyöngyösi Márton úgy nyilatkozott: azt tervezi, hogy újra versenybe száll az elnöki posztért.