Gyöngyösi Márton lett a Jobbik új elnöke

Megosztás itt:

Hárman indultak a megüresedett elnöki posztért: Ander Balázs, Földi István és Gyöngyösi Márton. Azért volt szükség a tisztújításra, mert a pártban többen is fellázadtak Jakab Péter és kabinetfőnöke, Molnár Enikő ellen. A Magyar Nemzet emlékeztet: néhány héttel ezelőtt az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Magyarhoni Zsidó Imaegylet vezetője is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a korábban a zsidók listázását szorgalmazó Gyöngyösi neve is felmerült elnök-jelöltként.