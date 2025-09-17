Gyilkosságra buzdítanak - súlyos botrány Márki-Zay Péter körül + videó
2025. szeptember 17., szerda 19:30
| Hír TV
Felháborító esetre derült fény, ami óriási botrányt kavart a közéletben: Márki-Zay Péter, a Tisza Párt friss tagjaként, egy aszfaltrajzversenyen vett részt, ahol a kormány egyik miniszterének kivégzésére buzdító feliratok jelentek meg. Gulyás Gergely szerint ez nem más, mint a gyűlöletkeltés legalja. A kormány szerint a Tisza Párt "mellbedobással előzi" a korábbi ellenzéki pártokat a gyűlöletkeltésben.
Hidvéghi Balázs döbbenetes bejelentést tett, Brüsszel adóemeléseket követel, és a hazai ellenzék titokban erre készül. A kormány most a Nemzeti Konzultációval akarja megállítani, hogy az emberek pénzét elvegyék és az ukrán háborúra költsék. A tét óriási, és a kormány most mindenkit a frontvonalba hív, hogy megvédje a családok pénzét.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A baloldalról is egyre többen ismerik el, hogy a magyar kormány helyes döntést hozott a migráció kérdésében, bár korábban "álproblémának" nevezték azt. Miközben a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke, Kósa Lajos a nyugat-európai terrorcselekmények és bandaháborúk drámai növekedésére hívja fel a figyelmet, a 2015-ben még a kerítést ellenző MSZP-s Molnár Zsolt most azt állítja, ő mindig is támogatta a határvédelmet.