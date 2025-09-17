Gyilkosságra buzdítanak - súlyos botrány Márki-Zay Péter körül + videó

Migrációs botrány: döbbenetes fordulat a baloldalon, a kerítés "mégis jó"? + videó

A baloldalról is egyre többen ismerik el, hogy a magyar kormány helyes döntést hozott a migráció kérdésében, bár korábban "álproblémának" nevezték azt. Miközben a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke, Kósa Lajos a nyugat-európai terrorcselekmények és bandaháborúk drámai növekedésére hívja fel a figyelmet, a 2015-ben még a kerítést ellenző MSZP-s Molnár Zsolt most azt állítja, ő mindig is támogatta a határvédelmet.