Belföld

Gyertyagyújtással emlékeznek Charlie Kirk, amerikai konzervatív aktivistára ma este + videó

2025. szeptember 18., csütörtök 19:00 | HírTV

Bayer Zsolt szerint itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak. A publicista a Szabadság téren, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége elé szervezte a csendes és méltóságteljes megemlékezést.

Előadása közben lőtte nyakon egy merénylő Charlie Kirk konzervatív aktivistát a Utah állambeli egyetemen szeptember 10-én. A fiatal előadót, aki egyben Donald Trump szövetségese is volt, azonnal kórházba szállították, azonban nem tudták megmenteni az életét. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint: Charlie Kirköt azért ölték meg előre megfontolt módon, mert jobboldali konzervatív értékeket képviselt.

Szánthó Miklós főigazgató, Alapjogokért Központ ,,Charlie Kirk meggyilkolása nem pusztán azért, mert valaki személyesen gyűlölte, utálta őt, mert elfogadhatatlan, hanem azért mert Charlie Kirk az volt, aki egy jobboldali, keresztény, konzervatív véleményvezér, és azt látjuk, hogy Magyarországon is a közélet a közbeszéd egyre inkább eldurvul, egyre inkább megjelenik egy olyan hangnem és stílus, amikor a miniszterelnök fejbelövésével, f elakasztásával viccelődnek, akár akkor amikor újságírókat lökdösnek tiszás politikusok, amikor a tiszás politikus glokkal arról beszél, hogy viszket a tenyere, megjelent ez a stílus, és ezt el kell utasítanunk."

Háború Ukrajnában

