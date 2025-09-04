Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy orosházi férfit

Megosztás itt:

Az Orosházi Járásbíróság a büntetlen előéletű férfit 2 év időtartamú, 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte jogerősen az előkészítő ülésen - írták.

Emellett a férfit végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amely során 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne.

Ezen felül a bíróság elkobozta a bűncselekmény elkövetéséhez használt mobiltelefont is.

A férfi 2023 áprilisában az egyik közösségi oldalon különböző neveken profilokat hozott létre abból a célból, hogy azok felhasználásával 18. életévüket még be nem töltött gyermekekről pornográf képfelvételeket szerezzen.

A terhelt 2023. április 15-e és 2023. július 28-a között hét ilyet szerzett meg.

A terhelt az üzenetekben kapott felvételeket a telefonja tárhelyére letöltötte és ott tárolta, majd a közösségi oldalon több ismeretlen felhasználónak üzenetben továbbküldte - olvasható a közleményben.