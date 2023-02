Megosztás itt:

Ismét egy fiatal fiú társaságában látták tegnap hazamenni szomszédai Bite Zsoltot.

Stábunk a férfi házánál járt, a szomszédok pedig arról számoltak be: többször is láttak fiatal fiúkat bemenni a lakásába, azonban mivel tudták, hogy iskolában dolgozik - egyáltalán nem gyanakodtak. A férfi lakásán péntek kora reggel házkutatást is tartott a rendőrség, számítógépet, telefont és egyéb adathordozó eszközöket is lefoglaltak gyermekpornográfia gyanúja miatt.

Csütörtökön ismét egy fiatalkorúnak tűnő fiúval látták bemenni a lakásába Bite Zsoltot a szomszédok. A pedagógus asszisztens közfelháborodást váltott ki az általa feltöltött videókkal.

A férfi a közösségi oldalakra feltöltött videóiban homoszexuális élményeiről is beszámolt, részletesen ecsetelte intim együttléteit.

Volt olyan lakó is aki arról számolt be: többször is jártak fel hozzá fiatal fiúk, de mivel tudták róla, hogy iskolában dolgozik, nem gyanakodtak.

KAPCSOLÓDÓ:

Házkutatást tartottak az iskolás fiúval szexelő pedagógiai asszisztens otthonában