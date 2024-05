Gyermeknapi rendezvény résztvevőivel kiabált Magyar Péter + videó

Bagó József szerint ez amiatt is aggályos, mert a gyermeknapi rendezvény jóval korábban be lett jelentve, mint Magyar Péter politikai gyűlése. A rendezvény fővédnöke szerint a gyermeknap szervezői keresték az esemény előtt Magyar Pétert, hogy a meghirdetett országjárási helyszínén akkor gyermeknapi programok lesznek, Magyarék ezzel azonban nem foglalkoztak.

