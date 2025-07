Gyermekek kérdeztek Győrből Kapu Tibor kutatóűrhajóstól

A Budapesten tapasztalható dugók a taxisokat és az utasokat is befolyásolja + videó

Sosem látott káosz uralkodik Budapest utcáin, a fővárosban több ponton is felújításokat végeznek, illetve az autósok elől lezárt pesti-alsó rakpart is nehezíti a közlekedést a fővárosban, ami miatt a taxisok menetideje is növekedhet.