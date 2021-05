Gyerekkori barátjának felakasztásával vádolt férfi ügyében született ítélet

1416 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 795 200 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 82 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 970 főre emelkedett. Már 4 millió 420 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 584 ezren a második dózist is megkapták. 144 ezer, jellemzően március elejéig regisztrált kap ma sms-t arról, hogy a Sinopharm-, az AstraZeneca- és a Szputnyik mellett ők már Pfizer-oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban. Karikó Katalin biokémikust, kutatóbiológust fogadta a miniszterelnök a Karmelita kolostorban. A találkozón az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztéséről, a magyar tudomány nemzetközi teljesítményéről és az oltás fontosságáról is szó esett. Letagadta a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, hogy bármilyen kínai vakcina betiltását követelő javaslatot nyújtottak volna be. Miután híradónk emlékeztette Varju Lászlót, hogy a pártja nem támogatta a Sinopharm-vakcina használatát, sőt egy javaslatot is benyújtott a betiltása érdekében, a politikus azt mondta: ez tévedés. A DK-sok le akarják tagadni a vakcina-ellenességüket, pedig egyértelműen azok - mondta a Hír Tv-nek a KDNP országgyűlési képviselője. Nacsa Lőrinc emlékeztetett: 50 baloldali országgyűlési képviselő nyújtotta be azt a határozati javaslatot, amelyben szerepel, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával embereket beoltani, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. Nem igaz, amivel az oltásellenes baloldal vádolja a kormányt, hogy a keleti vakcinákkal nem lehet utazni - mondta Menczer Tamás külügyi államtitkár. Már hat ország fogadja el a magyar védettségi igazolványt: Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Törökország és Bahrein - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Míg Magyarországon minden 4. magyar állampolgár túl van már mindkét dózison, addig Németországban lassan halad az oltás, az embereknek alig több mint 9%-a kapta meg mindkét vakcinát. A Münchenben élő világhírű zenész, Leslie Mándoki Magyarország élőben extra című műsorunkban elmondta: a felesége orvos, a koronavírus elleni oltásra mégis hónapok óta várnak, de nem tudják, mikor kaphatják meg. A terhesség 36. hete előtti időszakig a második védőoltást is megkaphatják a várandós kismamák az újabb nemzetközi és hazai szakmai tapasztalatok és vélemények alapján - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Megkezdi működését a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő alapítvány - jelentette be Áder János köztársasági elnök, a szervezet alapítója. Az online regisztrációra és az internetes szavazásra is lehetőség lesz az ellenzéki pártok előválasztásán - erről állapodtak meg a Jobbik, a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum vezetői. Továbbra is nagyobb támogatottsággal rendelkezik a Fidesz az ellenzéki összefogásnál - derült ki a Medián reprezentatív felméréséből. A kutatás szerint, ha holnap lennének a parlamenti választások, akkor a kormánypártra a megkérdezettek 40, míg a baloldali koalícióra 36 százaléka szavazna. A felmérésből az is kiderül, ha a pártok külön-külön mérettetnék meg magukat, akkor a megkérdezettek 35%-a a Fideszre, míg a legerősebb ellenzéki pártra, a Jobbikra 11%-a voksolna. Rendeződhet a budavári önkormányzati ingatlanok ügye, miután Böröcz László benyújtotta a lakástörvény módosítását. A Fidesz frakcióvezető-helyettese Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, a módosítás nem csak az I. kerületi lakásokat érinti. Böröcz László szerint több tízezer család juthat kedvezményes áron olyan önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz, amelyben jelenleg is él. A gazdaság-újraindítási akcióterv végrehajtásával idén újra meghaladhatja a 4 százalékot a növekedés - mondta videóüzenetében Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Csak úgy lehet sikeres a gazdaság újraindítása, ha minél többen kérik az oltást - mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. Parragh László szerint, ha nem lesz negyedik hullám, akkor 2022-re állhat talpra a gazdaság. A hosszú távú stabilitás Közép-Európában csak a gazdasági prosperitás által teremthető meg, ezért az ezt célul kitűző Három Tenger Kezdeményezés összhangban áll a magyar térségpolitikával - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke A román legfelsőbb bíróság elfogadta Tőkés László fellebbezését, és arra kötelezte a Bukaresti Táblabíróságot, hogy tárgyalja újra a volt lelkész román állami kitüntetése megvonásának ügyét. Ismét intenzív rakétatüzet zúdított a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet Izraelre - jelentette a 12-es kereskedelmi TV. Körülbelül 1500 rakétát lőttek ki a héten Izraelre az iszlamista fegyveres szervezetek a Gázai övezetből - közölte az izraeli hadsereg. A görög külügyminisztérium aggodalmát fejezte ki az izraeli területekre a palesztin Gázai övezetből kilőtt rakéták miatt, egyúttal kiállt Izrael önvédelemhez való joga mellett. Donald Trump előző amerikai elnök szerint a világ erőszakosabbá és instabilabbá vált Joe Biden jelenlegi amerikai elnök kormányzatának Izraellel kapcsolatos álláspontja miatt, mivel szerinte az Egyesült Államoknak mindig Izrael oldalán kell állnia. Izraeli zászlót égettek a németországi Bonnban és Münsterben a helyi zsinagóga előtt, a rendőrség több feltételezett elkövetőt őrizetbe vett. A világon 160 millióan fertőződtek meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy négy és félezer új beteget és több mint 350 elhunytat jegyeztek fel, mindkét szám az előző napinak több mint a duplája. Humanitárius válság alakult ki az Egyesült Államok mexikói határán. Egyre többen akarnak illegálisan bejutni az országba, emiatt a déli államokban romlott a közbiztonság. Több száz illegális bevándorlót juttatott Nyugat-Európába egy öttagú banda, amelynek mindegyik tagját őrizetbe vették kedden - tette közzé a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Valter Attila összetettben feljött a negyedik helyre a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyen, amelynek ötödik szakaszát az ausztrál Caleb Ewan nyerte. Női kézilabda NB I: Boglári Akadémia-SZISE - Érd 28:26; Siófok KC - MTK Budapest 34:30; Alba Fehérvár KC - DVSC Schaeffler 20:33; Kisvárda Master Good SE - Hungast Szombathelyi KKA 24:24 Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT - Grundfos Tatabánya KC 25-31; Dabasi KC VSE - MOL-Pick Szeged 26:44; Orosházi FKSE-Linamar - Balatonfüredi KSE 22:35