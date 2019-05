Gyengülő baloldal, erősödő Zöldek, hatalmas Fidesz győzelem

Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság. A Fidesz-KDNP 55 287 érvényes voksot kapott, a Momentum Mozgalom 553-at, a Mi Hazánk Mozgalom 365-öt, a Demokratikus Koalíció 343-at, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 336-ot, az MSZP-Párbeszéd 258-at, az LMP 208-at, a Jobbik 187-et, a Magyar Munkáspárt 71-et. Az az erős felhatalmazás, amelyet a Fidesz-KDNP kapott az EP-választáson, nagy segítséget nyújt az európai politikai vitákban - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány kezdeményezi az Országgyűlésnél a közigazgatási bírósági rendszer bevezetésének határidő nélküli elhalasztását - jelentette be Gulyás Gergely. Autonómiát követelt a külhoni magyaroknak budapesti sajtótájékoztatóján Fülöp Erik független országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom képviselői csoportjának helyettes vezetője. A bankok szerint már indulásakor jelentős érdeklődés lesz a július 1-jétől elérhető babaváró hitel iránt, amelynek keretében a gyermekvállalást tervező fiatal házaspárok akár 10 millió forint szabadon felhasználható, kamattámogatott hitelt kaphatnak. Cselekvési tervjavaslatot fogadott el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács a természeti örökség védelméről és a természeti erőforrások fenntartható használatáról. A kormány 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el, ennek fő elemei az adózás egyszerűsítését, egyes adók kulcsának mérséklését, adók összevonását tartalmazzák - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány azt szeretné, hogy a magyar gazdaság továbbra is lendületben maradjon - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar bor- és pezsgőkészítő szakmai közösség felkészültsége jó alapot ad a tradicionális pezsgő minőségi reneszánszának folytatásához - mondta Feldman Zsolt Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, Etyeken. Európai uniós támogatásból valósul meg jövő január végéig a Császár-Komjádi Sportuszoda energetikai korszerűsítése. A kormány által 2013-ban elindított bányászati koncessziós rendszer keretén belül tíz magyarországi területen pályázhatnak a szektor befektetői koncessziós jog megszerzésére - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Már 75 hónapja töretlenül emelkednek a reálbérek Magyarországon, a családi adókedvezményt is figyelembe véve több mint 47 százalékkal nőttek 2010 és 2018 között - közölte a Pénzügyminisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Az agrártárca munkáját, döntéseit, intézkedéseit a versenyképesség határozza meg - mondta Nagy István agrárgazdasági miniszter. Magyarország mindig nagy figyelmet fordít és nagy jelentőséget tulajdonít a közép-európai országok együttműködésének, és ennek megfelelően a szomszédokkal való jó kapcsolatnak - mondta Szijjártó Péter Zágrábban. Ugrásszerűen nőtt a Törökországból Görögországba érkező menekültek száma május 1. és 26. között - az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a görög parti őrség közlése szerint ebben az időszakban 13 606 illegális bevándorló jutott be Görögországba. Az Iszlám Állam terrorszervezetnek fogadott hűséget a múlt heti lyoni robbantás feltételezett elkövetője, a 24 éves algériai egyetemi hallgató - közölte egy francia igazságügyi forrás. Az osztrák államfő bejelentette, hogy Ausztria új kancellárja Brigitte Bierlein alkotmánybíró lesz, aki a kormányfői feladatokat a szeptemberi előrehozott választásokig látja el. Nem fogadta el az ukrán parlament Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök lemondását, mert a kabinet mögött álló két legnagyobb létszámú frakció ezt nem támogatta szavazatával. Soha nem volt nagyobb szükség egy erős és egységes Európai Unióra, mint a mai, kaotikus világban, és az EU túl fontos ahhoz, hogy kudarcot valljon - hangsúlyozta António Guterres ENSZ-főtitkár a németországi Aachenben. A brit pénzügyminiszter közölte, hogy nem támogatna egy olyan új miniszterelnököt, aki a brit EU-tagság rendezetlen, megállapodás nélküli megszűnésére törekedne. Egy öngyilkos merénylő robbantott az afgán főváros nyugati részén található katonai akadémia bejáratánál – hatan meghaltak, többen megsebesültek. A Boko Haram terrorszervezet tagjai elraboltak 11 embert Niger délkeleti részén - néhány órával később előkerült az egyik elrabolt férfi holtteste. Az Egyesült Államok nem törekszik rezsimváltásra Iránban - jelentette ki John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. Az orosz elnök az Állami Duma elé terjesztette az európai szárazföldi telepítésű közepes hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződés hatályának felfüggesztéséről rendelkező törvénytervezetet. A wroclawi kerületi bíróság európai elfogatóparancsot adott ki egy lengyel állampolgár ellen, akit az ügyészség azzal gyanúsít, hogy megrendelte Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter meggyilkolását. Súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az ankarai bíróság a török szárazföldi erők légi parancsnokságának több pilótáját, akik részt vettek a 2016-os puccskísérletben - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Összeütközött két hajó, majd az egyik felborult és elsüllyedt a Dunán, Budapesten - az elsűlyedt hajó fedélzetén 33 turista és kéttagú személyzet volt. Büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja rendőrség, mi vezethetett a dunai hajóbalesethez Budapesten. A Dunán történt hajóbaleset miatt haladéktalanul elrendelték a harmadfokú készültségnek megfelelő, fokozott éjjel-nappali parti figyelő-jelentő szolgálatot - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Vendégeket bántalmazott szórakozóhelyeken egy biztonsági őr Siófokon az ügyészség szerint, ezért vádat emeltek ellene. Szüneteltetik a gemenci erdőben az erdei vasúti közlekedést a dunai árhullám miatt. Babos Tímea a francia Kristina Mladenoviccsal női párosban bejutott a legjobb 32 közé a francia nyílt teniszbajnokságon. A magyar kormány meg kívánja hosszabbítani a Forma-1 lejáró licencét, és lehetőséget lát arra, hogy helyet adjon az újgenerációs, Formula E autók versenyének is - közölte Palkovics László miniszter. Sportlövő-vk, München: Puskában 11., pisztolyban 15. a legjobb magyar vegyespáros. A férfiaknál Stipsicz Bencét, a nőknél pedig Gasparics Fannit választotta meg az év jégkorongozójának a magyar szövetség.