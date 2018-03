„Gyémántfutár”: Nem én tereltem el 1300 milliárd forintot

Nem én térítettem el 1300 milliárd forintot, nem nekem kell magyarázkodni – ezzel válaszolt Faidt Péter András Egyenesen című műsorunknak arra kérdésére, hogy részt vett-e az uniós pénzek tisztára mosásában. A Magyar Nemzet írt arról hétfőn, hogy az FBI is vizsgálódik, egy tanútól pedig a rendszer működését is megismerték. Ez alapján a megszerzett EU-s forrásokat külföldre vitték egy titkos bankrendszeren vagy futárokon keresztül, majd arab befektetések formájában hozták vissza az országba. A sajtóban azóta megnevezték, hogy Faidt Péter András a tanú, a férfi a Hír TV műsorában is megerősítette: nem szökött meg, a magyar hatóságok sem akarták kihallgatni.

Bizonyára hallotta, hogy az Ön személye a magyar médiában az elmúlt napokban nagyon nagy vihart kavart. Ön az ügyvédein keresztül üzent is több állítólagos üggyel, így az 1300 milliárd forintnyi uniós és költségvetési pénzek tisztára mosásával, és más bűncselekményekkel kapcsolatban is felmerült az Ön neve – a saját gyémántfutárként titulálták Önt. Mi igaz ebből?

– Először is nem vagyok gyémántfutár azért, mert volt pár ékszerüzletben érdekeltségem, még nem kell ezt túlmisztifikálni, ezt a tényt. A többi hírről pedig én is a magyar sajtóban értesültem, meg több barátom is felhívott, hogy tőlem hangos a magyar média. Ugye mivel a nyomozás hatóság hozta nyilvánosságra azt a büntetőeljárást, ami állítólag érint, és ezt, ezt úgy közölte, hogy én megszöktem, ezért érzem szükségét annak, hogy az ügyvédeimen keresztül azért tisztázzuk a részleteket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Tehát, ha jól értem a szavait, akkor nincs szó arról, hogy Ön megszökött volna.

– Nem. Ez egy olyan valótlanság, amit a nyomozó hatóságok állítanak. 2016 februárjában én Amerikában voltam, és ott értesültem arról, hogy ellenem nemzetközi elfogatóparancs van kibocsátva, ugye, hogy 2014 óta egy nyomozás folyik ellenem. Engem senki, soha nem keresett meg saját lakcímemen ebben a két évben, nem kaptam idézést, és ami ebben az egészben a legfurcsább, hogy a nyomozó hatóságoknak az az álláspontja, hogy én a nyomozást meghiúsítottam, ezért szükséges ez elfogatóparancs. Azt gondolom, hogy egy olyan nyomozást, amiről nem tudok, azt, ugye, nem tudom meghiúsítani, meg megszökni sem tudok előle.

Segítsen nekem megérteni, hogy pontosan mivel gyanúsítják Önt a magyar hatóságok, mi ez az ügy?

– Ahogy a sajtóban olvastam részletesen, sikerült a teljes nevemmel közölniük egy pénzmosással kapcsolatos ügyet, amiben nem lettem meggyanúsítva a mai napig – erre a nyomozó hatóság nyilván tudja a választ, hogy miért nem, de ennek semmi köze a magyar sajtóban megjelent EU-s pénzekhez.

Tudják egyébként a nyomozó hatóságok, hogy Ön most hol van?

– Természetesen. Ahogy a sajtóban olvastam az NNI közleményét, Amerikában megkérték a jogsegélyt, tehát, amit a magyar ügyészség állít, hogy nincs hivatalos tudásuk, hogy hol vagyok, akkor az is érdekes, hogy miért pont Amerikától kértek jogsegélyt, ha tudják, hol vagyok.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy őket az amerikai hatóság nem kereste meg Önnel kapcsolatban. Mi erről a véleménye?

– Ez meg egy másik nonszensz. Magyar eljárásban miért az amerikaiaknak kéne megkeresniük a magyarokat? Állítólag a magyaroknak vagyok fontos.

Mi igaz abból, hogy Ön az FBI védett tanúja?

– Ha védett tanú lennék, akkor most így nem beszélgetnénk.

Felmerült az Ön neve a sajtóhírekben úgy is, mint a Fidesz táskás embere. Mit szól ehhez?

– Én, mint mondtam, csak egy ügyről tudok nyilatkozni, ugye, ezt sem én hoztam nyilvánosságra. Nem én tereltem el 1300 milliárdot. Nem hiszem, hogy nekem kellene magyarázkodnom emiatt.

Mit gondol, vajon miért halogatja az Ön meghallgatását a nyomozó hatóság?

– Azt hiszem, ennek az az oka, hogy ennek az okát csak és kizárólag a Legfőbb Ügyészség megmondani.

Ön egyébként hazajönne Magyarországra?

– Ilyen előzmények után azért talán érthető, hogy nem. Családom van, akiket velem együtt ezzel az üggyel meghurcoltak. Gondolom, ha a jogsegélyt a magyar hatóság valóban elküldte, akkor minden bizonnyal sor kerül majd a meghallgatásra, amire, ugye, állítólag 2014 óta szüksége van az ügyészségnek, aztán majd meglátjuk.

Ha újabb fejlemények lesznek itthon, felhívhatjuk máskor is?

– Egyelőre nem kívánok többet mondani.