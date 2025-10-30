Gyász helyett káröröm – a balos kommentszekcióban elszabadult a gyűlöletcunami a kenyai tragédia kapcsán

Megosztás itt:

A lap emlékeztetett, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van.

A tragédiáról szóló információt a baloldali sajtó a maga módján tálalta az olvasóinak: úgy hergelték követőiket, hogy az elhunyt tehetősebb ember volt.

A baloldali lapok posztjai alatt azonnal megjelentek a gyűlölködők.

Egyesek azt írták, hogy képtelenek sajnálni az elhunytat, mások örömködve azt írták, hogy így jár minden közpénzből repkedő. Volt, aki úgy vélekedett, hogy mindez nem is hír, mert

„csak kiderült, hogy NER-es volt szafarin”.

Voltak azonban olyan olvasók is, akik besokalltak a tiszás rohamkommentelők szövegeitől, és nyugalomra intették a gyűlölködőket – írja a Magyar Nemzet.

Fotó forrása: Magyar Nemzet