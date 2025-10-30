Keresés

Belföld

Gyász helyett káröröm – a balos kommentszekcióban elszabadult a gyűlöletcunami a kenyai tragédia kapcsán

2025. október 30., csütörtök 19:37 | Magyar Nemzet
baloldal Kenya tragédia kommentelők gyűlöletcunami

A kenyai légikatasztrófában elhunyt Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja halála azonnal politikai vitát robbantott ki. A baloldali sajtó kommentszekciójában a gyász helyett felerősödött a gyűlöletkeltés – számolt be a Magyar Nemzet.

  • Gyász helyett káröröm – a balos kommentszekcióban elszabadult a gyűlöletcunami a kenyai tragédia kapcsán

A lap emlékeztetett, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van.

A tragédiáról szóló információt a baloldali sajtó a maga módján tálalta az olvasóinak: úgy hergelték követőiket, hogy az elhunyt tehetősebb ember volt.

A baloldali lapok posztjai alatt azonnal megjelentek a gyűlölködők.

Egyesek azt írták, hogy képtelenek sajnálni az elhunytat, mások örömködve azt írták, hogy így jár minden közpénzből repkedő. Volt, aki úgy vélekedett, hogy mindez nem is hír, mert

„csak kiderült, hogy NER-es volt szafarin”.

Voltak azonban olyan olvasók is, akik besokalltak a tiszás rohamkommentelők szövegeitől, és nyugalomra intették a gyűlölködőket – írja a Magyar Nemzet.

Fotó forrása: Magyar Nemzet

 A 14. havi nyugdíj bevezetésének rendjén dolgozik a kormány - jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor emellett arról is beszámolt, hogy a szociális és kulturális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre, valamint az árrésstopot is kiterjesztik további 14 élelmiszertermékre.

