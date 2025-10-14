Gyász – elhunyt Ajka egykori polgármestere

Megosztás itt:

A halálhírt Fülöp Zoltán közölte kedden a Fidesz ajkai szervezete nevében a Facebook-oldalán. Úgy fogalmazott:

"Ékes József egész életét a közösség szolgálatának szentelte. Szülővárosához, Ajkához és az ajkai emberekhez fűződő szeretete, elhivatottsága és hűsége példaértékű volt. Polgármesterként, országgyűlési és európai képviselőként mindig azon dolgozott, hogy erősebb, összetartóbb közösséget teremtsen".

Ékes József 1951. augusztus 15-én született Ajkán. Villamosipari szakmunkásként huszonhárom éven keresztül az Ajkai Erőműjavító- és Karbantartó Vállalatnál dolgozott, különböző beosztásokban. Felsőfokú tanulmányoknak minősülő kereskedelmi és idegenforgalmi menedzser szakképesítést szerzett. Huzamosabb időt töltött Németországban és Ausztriában. 1994-ben Angliában elvégzett egy vállalkozásfejlesztési menedzseri tanfolyamot.

Az 1994-es országgyűlési választáson a Liberális Polgári Szövetség - Vállalkozók Pártja képviselőjelöltje volt. Az őszi önkormányzati választáson Ajkán önkormányzati képviselővé választották, majd a város alpolgármestere lett. 1996-ban az Új Atlantisz Térségfejlesztési Társulás alapító elnöke lett. 1997. novemberi megalakulásától 2002-ig tagja volt a Veszprém Megyei Területfejlesztési és a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak.

Az 1998-es országgyűlési választáson a Fidesz és az MDF közös jelöltjeként egyéni országgyűlési mandátumot szerzett, az MDF-frakció tagja lett. Az önkormányzati választáson Ajka város polgármesterévé választották, mely tisztséget 2002-ig töltötte be.

A 2002-es országgyűlési választáson ismét egyéni mandátumot szerzett Veszprém megye 1-es számú választókerületében. Az Országgyűlésben tagja volt a környezetvédelmi, a területfejlesztési és az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi állandó bizottságnak. 2002 és 2004 között az MDF-frakció helyettes vezetőjeként dolgozott. Az EBESZ-közgyűlés magyar parlamenti delegációjának 2000-2006-ig volt tagja. 2002 szeptemberétől az Európa Tanács parlamenti képviselője, 2003 és 2004 között az MDF megfigyelői státusú képviselője az Európai Parlamentben, majd a 2004-es EP-választásig annak képviselője volt.

A 2006-os országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP országos listájáról szerzett mandátumot. Tagja volt az európai ügyek bizottságának, az Európa Tanácsnak, illetve a Tanács agrár-környezetvédelmi bizottságának, a KEK-nek, valamint a KMKF európai ügyek albizottságának.

A 2009-es európai parlamenti választáson a Fidesz-lista 18. helyén szerepelt.

A 2010-es országgyűlési választáson ismét Veszprém megye 1-es számú egyéni körzetét megnyerve jutott mandátumhoz.

2010-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet, 2011-ben Környezetünkért Díjat kapott. 2018-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült.