Gyárfást kiengedték, de nyomkövetőt kap

Nyomkövetővel ellenőrzött lakhely-elhagyási tilalmat rendelt el a bíróság a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében felbujtóként meggyanúsított Gyárfás Tamás ellen. Az intézkedés egy hónapra szól.

A Fővárosi Főügyészség Gyárfás házi őrizetét indítványozta, a most elrendelt lakhelyelhagyási tilalom ennél enyhébb kényszerintézkedés. Gyárfás ügyvédje, Bánáti János azt mondta, semmiféle bizonyítékot nem tártak eléjük, Gyárfás pedig a döntést ügy értékelte, újabb kis lépést tettek előre, hiszen tegnap még fogdában volt, most pedig - bár az országot nem hagyhatja el -, nyomkövetővel ugyan, de szabadon közlekedhet Budapesten. Hangsúlyozta azt is, semmi köze az egészhez, áldozata - ahogy ő fogalmazott - ennek a szörnyűségnek.

Egy volt főügyészt is meggyanúsítottak az ügyben

A központi nyomozó főügyészség közleménye szerint Gyárfás Tamás neki adhatta át októberben a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos beszélgetésekről készült hangfelvételek leiratát, de azt nem továbbította a nyomozó hatóságnak, hanem hivatali helyiségében tárolta.

Az I. S. P. monogramú gyanúsítottat hivatali kötelessége megszegésével elkövetett bűnpártolás bűntette miatt hallgatták ki, a gyanúsítás ellen panasszal élt, vallomást nem tett, és szabadlábon védekezik.

