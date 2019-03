Gyárfás bízta meg Portikot a Fenyő-gyilkossággal a védett tanú szerint

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ÚJABB BOTRÁNYOS HANGFELVÉTELT JELENTETETT MEG AZ ORIGO A JOBBIKRÓL. A PÁRT 2012. NOV. 7-I FRAKCIÓÜLÉSÉN BALCZÓ ZOLTÁN AZT BIZONYGATTA, HOGY MENNYIRE ANTISZEMITA, MIUTÁN EGYIK KÉPVISELÕTÁRSA MEGKÉRDÕJELEZTE EZT. VARGA MIHÁLY: TOVÁBB CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLISÉG A MAGYAR GAZDASÁG JÓ TELJESÍTÕKÉPESSÉGÉNEK KÖSZÖNHETÕEN. VALÓTLANSÁGOKKAL TARKÍTOTT KARAKTERÉPÍTÉS EREDMÉNYEKÉNT VÁLT A LIBERÁLIS ALDE PÁRTCSALÁD EGYIK KAMPÁNYARCÁVÁ CSEH KATALIN, A MOMENTUM EP-LISTAVEZETÕJE MN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AFRIKA A JÖVÕ KONTINENSE, A GLOBÁLIS NÖVEKEDÉS JELENTÕS RÉSZE A KONTINENSEN FOG VÉGBEMENNI A KÖVETKEZÕ IDÕSZAKBAN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁGGAL. VITÁRA HÍVTA TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTERT KARÁCSONY GERGELY, AZ MSZP-PÁRBESZÉD FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE. TARLÓS ISTVÁN: KORAI LENNE VITÁZNI ÉS EGYELÕRE AZ SEM BIZTOS, HOGY KARÁCSONY GERGELY LESZ AZ ELLENFÉL. ÁTADTÁK AZ E.ON LEGNAGYOBB ÁRAMHÁLÓZATI BERUHÁZÁSÁT DEBRECENBEN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. NYILVÁNTARTÁSBA VETTE A VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE A REFORMOKÉRT PÁRTOT A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁSRA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. MEGKEZDÕDHET A FEGYVERGYÁRTÁS NYÁRON KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, AHOVÁ HAMAROSAN ÚJ GYÁRTÓSOROK ÉRKEZNEK MAGYAR NEMZET. A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELÕ IDÉN IS MEGHIRDETTE A SZÜLÕFÖLDÖN MAGYARUL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT. PARTÕRI JÁRÕRSZOLGÁLATOT INDÍT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA A RÓMAI-PARTON A NYÁRON. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. A PÁRIZSI KLÍMAMEGÁLLAPODÁS BAJBAN VAN MONDTA ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ A NEW YORK-I ENSZ-KÖZGYÛLÉS KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL SZÓLÓ VITÁJÁBAN. ÁDER JÁNOS: A VILÁG KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSA NAGYOBB MINT VALAHA. A LONDONI ALSÓHÁZ ELNÖKE VITÁRA ÉS SZAVAZÁSRA ENGEDTE A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST. „FELTARTÓZTATÁSI ÖVEZET” KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI A MEXIKÓI KORMÁNY A KÖZÉP-AMERIKÁBÓL ÉSZAK FELÉ TARTÓ MIGRÁNSOK EGYRE NAGYOBB SZÁMA MIATT. MEGEGYEZTEK A FRONTEX MEGERÕSÍTÉSÉRÕL AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSJOGALKOTÓ INTÉZMÉNYEI. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ALBÁNIÁBAN TÜNTETÕK PRÓBÁLTAK MEG ERÕSZAKKAL BEHATOLNI A PARLAMENTBE CSÜTÖRTÖKÖN ÉS ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL. AZ EP TÁMOGATJA AZ ERASMUS+ PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSÁNAK NÖVELÉSÉT. EP-HATÁROZAT: JAVÍTANI KELL A CSAPVÍZ MINÕSÉGÉT ÉS MEG KELL TEREMTENI EGYETEMES HOZZÁFÉRHETÕSÉGÉT, EZ JELENTÕSEN CSÖKKENTENÉ A MÛANYAGHULLADÉKOT. EGY FRISS FELMÉRÉS SZERINT NÉMETORSZÁGBAN A CDU/CSU KAPHATJA A LEGTÖBB SZAVAZATOT AZ EP-VÁLASZTÁSON. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁT JELENTETTE BE KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ, ARRA HIVATKOZVA, HOGY A NÉP JOGA ELDÖNTENI, HAGYJA-E AZ ÁLLAMPOLITIKA SZINTJÉRE EMELNI A KORRUPCIÓT. MÉDIAÉRTESÜLÉSEK SZERINT HATÓSÁGI FELÜGYELET ALÁ HELYEZTÉK ROMÁNIÁBAN AZ EURÓPAI FÕÜGYÉSZI TISZTSÉGRE ESÉLYES LAURA CODRUTA KÖVESIT. VÁDAT EMELTEK MICHEL TEMER VOLT BRAZIL ELNÖK ELLEN KORRUPCIÓ MIATT. ISMÉT LETARTÓZTATTÁK AZ ELNÖKKEL SZEMBEN KRITIKUS EGYIK HÍRPORTÁL VEZETÕJÉT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. TÖBB MINT SZÁZ KOLERÁS MEGBETEGEDÉST JEGYEZTEK FEL MOZAMBIKBAN AZ IDAI CIKLON NYOMÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. RENDÕRÖK MENTETTEK MEG EGY KILENCEDIKRÕL KIESETT FÉRFIT BUDAPESTEN POLICE.HU. VÁDEMELÉS ELÕTT JÁR A FENYÕ-GYILKOSSÁG ÜGYE MAGYAR NEMZET. HALÁLRA GÁZOLT EGY AUTÓ EGY GYALOGOST CSEPELEN CSÜTÖRTÖK ESTE. EGY AUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT TARCALNÁL CSÜTÖRTÖKÖN, AZ AUTÓ SOFÕRJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A VONAT SZABADBATTYÁN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZÖTT CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. SZÓJAKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ HÁROM ÁFACSALÓ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLTAK FEL A NAV NYOMOZÓI A KÖZELMÚLTBAN. BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT.