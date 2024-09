Gyanúsítottként hallgatták ki Donáth Annát, mert erőszakos magatartásával akadályozta munkájukban a pénzügyőröket

A Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, hogy "a rendelkezésre álló adatok szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban (alapügy) a nyomozó hatóság tagjai 2022. február 21-én Budapesten, a VIII. kerületben, egy egyesület központjaként működő ingatlanban kutatást és lefoglalást végeztek". A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében az eljáró pénzügyőrök tájékoztatták Iványi Gábort mint a szervezet vezetőjét, hogy ő maga, illetve a jogi képviselő jelen lehet a kutatáson, újságírók és más emberek viszont nem. Iványi Gábor ennek ellenére azt akarta elérni, hogy a nyomozati cselekményen a vele lévő tömeg is jelen lehessen - írták. "A tömeg egy része és a sajtó munkatársai egy, az épületben tartózkodó személy segítségével az ablakon keresztül bemásztak az épületbe, míg Donáth Anna több személy kíséretében, a hátsó bejáraton keresztül jutott be az ingatlanba. A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében" - olvasható a közleményben.

