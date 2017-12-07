2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Gyanúsan vastagon fogott Rogánék ceruzája

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 12:39, frissítve: csütörtök 13:28

Fiktív lehetett a kormány által vidéki járművek felmatricázására kifizetett összeg fele az Átlátszó.hu szerint, amely a 2016-os kvótanépszavazási kampány része volt.

A nettó 80 millió forintba kerülő, alig kéthetes reklámkampányt Rogán Antal Pasa parki szomszédja, Csetényi Csaba két cége nyerte. A blog szerint csak a nyomdai munkákra 27 millió forintos túlszámlázás történhetett, de vastagabban fogott a cégek ceruzája az útiköltségek elszámolásakor és a reklámfelületek foglalásai esetében is.

 

 

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Csetényi Csabakvótakampány

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