Gyalogátkelőhelyen gázoltak halálra egy férfit Keszthelyen

Enyhe tünetei vannak annak a Magyarországon tanuló két iráni diáknak, akiknél kimutatták a koronavírust. Lázuk nincs, kivizsgálásuk zajlik - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa az M1-en. Az egyik fertőzött diák nem tartotta be a Semmelweis Egyetem által kért óvintézkedéseket. A SOTE kéthetes otthontartózkodást kért azoktól a diákoktól, akik fertőzött országban jártak. Minden nap délben ülésezik az operatív törzs és utána tájékoztatják a sajtót - mondta a miniszterelnök. Ha folytatódik a Jobbik és az MSZP felmorzsolódása, akkor könnyen elképzelhető, hogy a két párt már nem lesz része a 2022-es balliberális összefogásnak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke. A Lánchíd felújításához hasonlóan várhatóan még a tavasszal feltételes közbeszerzési eljárást írnak ki a 3-as metró aluljáróinak felújítására és akadálymentesítésére - mondta a BKK vezérigazgatói posztját februártól betöltő Varga Ivett. A Visegrádi négyek alapvető értékrendjének és az együttműködésnek az erősítését tűzte ki célul Igor Matovic új szlovák kormányfő - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport igazgatója az M1-en. Halász János elmondta: az aktuális nemzetbiztonsági ügyek között kiemelten foglalkoztak az illegális migrációs helyzettel. Minden körülmény adott, ahhoz, hogy megismétlődjön a 2015-ös migrációs krízis - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1-en. Nyilatkozatot fogadtak el az európai uniós belügyminiszterek, és ebben azt az évek óta hangoztatott magyar álláspontot is kimondták, hogy az EU külső határait minden körülmények között meg kell védeni - mondta Pintér Sándor belügyminiszter Brüsszelben. Belehalt az új típusú koronavírus okozta betegségbe egy öt nappal korábban gyógyultnak nyilvánított páciens a közép-kínai Vuhanban - jelentette a South China Morning Post c. hongkongi lap. Egyelőre nincs migrációs nyomás a bolgár-török határon, a helyzet nyugodt - közölte Kraszimir Karakacsanov bolgár miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter. A görög hatóságok átmeneti jelleggel mintegy ötszáz migránst helyeznének el a haditengerészet egyik hajóján, amely tegnap érkezett Leszbosz partjaihoz. Josep Borrel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Ankarában arra kérte Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy ne támogassa a menekültek további mozgását az Európai Unió határai felé - jelentette a T24 török hírportál. Török sajtóértesülések szerint egy ember meghalt, öt pedig súlyosan megsebesült a görög-török határszakaszon, Pazarkule-nél. Sajtóinformációk szerint a migránsok a török-görög határszakaszon próbáltak áttörni, amikor a görög határvédelmisek könnygázt is bevetve akarták megakadályozni őket. A Magyarországgal szomszédos Ausztria, Ukrajna, Románia és Horvátország után Szlovéniában is megjelent a koronavírus. Már 107 halálos áldozata van az újfajta koronavírus-járványnak Olaszországban, a fertőzöttek száma 2700 fölé emelkedett. Március 15-ig minden olaszországi oktatási intézmény működését felfüggesztik a koronavírus-fertőzés terjedése miatti óvintézkedésként - jelentette be Lucia Azzolina oktatási miniszter. Már csaknem minden iráni tartományban jelen van az új koronavírus, Irakban is meghalt az első beteg. Az orosz és a német kormány is megtiltotta egyes egészségügyi védőeszközök kivitelét. A francia nemzetgyűlés első olvasatban jóváhagyta a vitatott nyugdíjreformot, miután a bal és a jobboldali ellenzék által a kormány ellen beterjesztett mindkét bizalmatlansági indítvány elbukott. Az amerikai képviselőház 8,3 milliárd dollárt szavazott meg a koronavírus elleni küzdelemre. Az ukrán parlament Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettest nevezte ki kormányfőnek, miután elfogadta az eddigi miniszterelnök, Olekszij Honcsaruk lemondását, és menesztette őt hivatalából. Michael Bloomberg New York-i milliárdos bejelentette, hogy befejezi a demokraták amerikai elnökjelöltségéért folytatott küzdelmét. Harci repülőgépek rakétacsapást mértek csütörtökre virradóra Homsz és Kuneitra szíriai tartományokban található célpontokra, a támadók feltehetően izraeli gépek voltak. Tálibok elleni légicsapást hajtott végre az amerikai haderő a dél-afganisztáni Hilmend tartományban - jelentette be az amerikai hadsereg egyik szóvivője. Minden ötödik brit gyereket gyötörnek az éghajlatváltozással kapcsolatos rémálmok - derült ki egy friss felmérésből. Öt év nyolc hónap börtönre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság nem jogerősen azt a menekült afgán férfit, aki szexuális aktusra kényszerített egy nőt 2018-ban Budapesten, egy belvárosi török gyorsétterem személyzeti mosdójában. A kórházba szállítást követően meghalt az a férfi, akit tegnap este Keszthelyen, egy gyalogátkelőhelyen gázolt el egy autó - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntő, első mérkőzés: Dorogi FC (NB II) - MTK Budapest (NB II) 0:1; Paksi FC - Budapest Honvéd 0:0 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 45:28 Férfi kézilabda NB I: Balatonfüredi KSE - Telekom Veszprém 30:33 Olaszországban április 3-ig zárt kapus lesz minden sportesemény a koronavírus-járvány miatt.