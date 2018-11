Gyakorlatoznak a rendőrök a déli határnál

Háromnapos ellenőrző gyakorlaton vesznek részt a rendőrök és a katonák a déli határszakaszon. A gyakorlat annak érdekében szükséges, hogy a honvédség készenléti alakulatai továbbra is bármikor képesek legyenek ellátni a határőrizeti feladatokat. Az országos rendőrfőkapitány szerint a gyakorlat sikeres, a katonák több hónap kihagyás után is zökkenőmentesen látják el a határvédelmi feladatokat.

Közös járőrözésen vesznek részt, figyelőpontokon szolgálnak és a felderítéshez szükséges eszközöket kezelik a katonák a gyakorlat során. A madarasi határvédelmi bázison a hondvédség és a rendőrség vezetői helikopteres határszemlét tartottak. Az országos rendőrfőkapitány úgy fogalmazott: beváltak az együttműködés módszerei, és ha szükséges, továbbra is számítanak a katonák segítségére.

Én eddig is bíztam a katonákban és meggyőződéssel vallottam, hogy nagyon hathatós segítséget tudnak nekünk nyújtani. Erről a gyakorlatban is tanúbizonyságot szerezhettünk. Én arra kérem altábornagy urat, hogy azt a készenlétet a jövőben is tartsák fenn, mint eddig – nyilatkozta Balogh János vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány.

A migrációs helyzet változása és a határzár kiépítettsége megengedte, hogy a honvédség június 30-ával kivonuljon a határőrizetből - mondta Korom István. A honvédség vezérkari főnöke kiemelte: az utóbbi időszakban a kiképzésre koncentráltak.