Gurultak dollárok bőven a 444-hez és a Telexhez is

A 444-et és a Qubit nevű baloldali portálokat működtető Magyar Jeti Zrt. nyert az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének a Mérték Médiaelemző Műhellyel és az Ökotárssal közös, médiát támogató pályázatán, ahol több mint 16 millió forinthoz jut az Uj Péter és Kardos Gábor nevével fémjelzett cég . Ez is újabb bizonyítéka annak, hogy a dollármédiába rengeteg külföldi pénzt pumpálnak, amelynek az az oka, hogy a külföldi donorok megkapják, amit a pénzükért cserébe várnak: a külföldi érdekek szolgálatát – számolt be róla az Origo.hu .

