Guruló dollárok: megvizsgálná a vágatlan felvételeket a Szuverenitásvédelmi Hivatal + videó

Megosztás itt:

„Politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak” – ezt maga Korányi Dávid, Karácsony egykori városdiplomáciai főtanácsadója ismerte el egy videóban, amely az X nevű közösségi oldalon terjed. Korányi a dollárbaloldalként elhíresült botrány egyik kulcsfigurája, ugyanis alapítója és ügyvezetője az Action For Democracy nevű szervezetnek, amin keresztül több milliárd forintnak megfelelő „mikroadomány” érkezett az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a mozgalmához. Az ügy szereplői azóta is mikroadományokról beszélnek, sőt maga Márki-Zay azzal védekezett, hogy nem is a választási kampányra érkeztek a pénzek. Mint ismeretes, az ÁSZ vizsgálata más megállapításra jutott, hiszen meg is büntették az összefogásban részt vevő pártokat.

Karácsony Gergely egyébként még korábban elismerte a Magyar Nemzetnek, hogy pontosan tudta, mit csinál Korányi Dávid és milyen tevékenységet folytat az Action For Democracy.

Filep Dávid, „A kopasz oszt” néven elhíresült influenszer pedig arról számolt be, hogy az Action for Democracy saját magát buktatta le ugyanis a Korányi által vezetett szervezet a támogatóinak küldött leveleiben azt írta, a baloldali pártoknak juttattak több milliárd forintnyi amerikai dollárt, és együtt dolgoztak az ellenzékkel, hogy az eddigi legszorosabb eredményt érjék el, amióta Orbán Viktor kormányoz.

Az X-en megjelent felvételek megdöbbentő részleteket tárnak fel arról, hogy kik és hogyan próbálták befolyásolni a választásokat.

– ezt a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője mondta a Magyar Nemzetnek.

Lánczi Tamás úgy véli, a felvételek tanúsága szerint tengeren túli befektetők megpróbálták befolyásolni a magyar választást, és arról beszélnek, hogy pénzhez juttatnak politikai szereplőket annak érdekében, hogy leválthassák a kormányt.

A nyilvánosságra került felvételek egy nagyobb anyag részei lehetnek, éppen ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal kísérletet tesz arra, hogy megszerezze a teljes, vágatlan felvételt. Lánczi leszögezte, ezek a felvételek még nincsenek a birtokukban, de amint fejlemény lesz az ügyben, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

Forrás: Magyar Nemzet