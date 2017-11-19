2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Gumicsónakkal próbáltak átjutni a határon

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 06:46, frissítve: vasárnap 06:52

Jogellenesen próbált meg 10 menekült egy gumicsónakban Magyarországra bejutni Csongrád megyében. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérték őket.

A Szegedi határrendészet járőrei 2017. november 18-án nem sokkal 21 óra előtt tartóztatták fel a határsértőket Röszke külterületén - számolt be a police.hu. A migránsok a település közelében található Tisza-holtágon, egy motoros gumicsónakban próbálták átlépni az államhatárt. A csoport tagjai magukat szomáliai és iraki állampolgárnak vallották, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni.

 
Police.hu
 

A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően az illegális határátlépőket visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

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