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Gulyás: Szándékosan magyarázzák félre a Pócs által megosztott fotót

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2017. december 12., kedd 14:20

Képviselőtársa elleni kampánynak nevezte a Fidesz frakcióvezetője a soros disznó ügyét.
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Pócs János fotóján háborog a nemzetközi sajtó

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Gulyás Gergely szerint a sajtó szándékosan félremagyarázza a kép tartalmát. A fideszes Pócs János múlt héten osztott meg egy erdélyi disznóvágáson készült fotót Facebook-oldalán, amelyen egy leölt disznó látható: ”Ő volt a soros!!!” felirattal. A képviselő azt a megjegyzést fűzte hozzá, hogy „Erdélyben egy disznóval kevesebb van”.

„Az a kampány, amely a képviselőtársam ellen indult, szándékosan félremagyarázza a kép tartalmát, és olyan jelentéstartalmaz igyekszik belemagyarázni, amelyet a képviselő úr soha nem tulajdonított neki. Úgyhogy azt kell hogy mondjam, hogy a Soros-kampánynak a része nem a kitett kép, hanem rá adott válaszok. Ugyanakkor nem a kitett képre, hanem a képpel kapcsolatos félreértésekre válaszolva szeretném az egyértelművé tenni, hogy a Fidesz védelmére mindenki számíthat, aki hite, meggyőződése és különösen származása miatt bármilyen alaptalan támadás ér” – fogalmazott Gulyás Gergely.

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