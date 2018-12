Gulyás: Nem lehet nemzetállamok feletti szinten jogállamot létrehozni

2018. DECEMBER 7., PÉNTEK BÕSZ ANETT MELLETT EGY MEG NEM NEVEZETT MAGÁNSZEMÉLY IS FELJELENTETTE SZÁVAY ISTVÁN VOLT KÉPVISELÕT KÖZÖSSÉG ELLENI ERÕSZAK MIATT. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A BUDAPESTI AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGEN ÍRÁSBAN NYILVÁNÍTOTT RÉSZVÉTET GEORGE H. W. BUSH EMLÉKE ELÕTT CSÜTÖRTÖKÖN. A KORMÁNYA A ZÉRÓ TOLERANCIA POLITIKÁJÁT KÖVETI AZ ANTISZEMITIZMUS KÉRDÉSÉBEN ÍRTA ORBÁN VIKTOR A ZSIDÓ VILÁGKONGRESSZUS ELNÖKÉNEK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖS ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA. JÖVÕRE ELINDUL A SZEGEDI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON SZABÓ BÁLINT, A MINDENKI SZEGEDÉRT MOZGALOM ALAPÍTÓJA, A SZOCIALISTA BOTKA LÁSZLÓVAL SZEMBEN. CSÜTÖRTÖKÖN HIVATALOSAN IS MEGKEZDÕTEK A 2019-ES BÉRTÁRGYALÁSOK A BKV ÉS AZ ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖTT. A MERCEDES ÉS A SZAKSZERVEZETEK KÉPVISELÕI ALÁÍRTÁK AZ ÚJABB BÉRMEGÁLLAPODÁST, 2020-RA FOKOZATOSAN 35%-OS BÉREMELÉSBEN EGYEZTEK MEG. NEM INDÍT VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁST A GVH A KÖZÉP-EURÓPAI SAJTÓ ÉS MÉDIA ALAPÍTVÁNY ÖSSZEFONÓDÁSRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSE ALAPJÁN AZ MSZP BEPERLI A MÉDIATANÁCSOT A KÖZÉP-EURÓPAI SAJTÓ ÉS MÉDIA ALAPÍTVÁNY MIATT. TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁG: AZ ÉVES 150 ÓRA PLUSZ MUNKAIDÕT CSAK A MUNKAVÁLLALÓVAL TETT ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSSAL RENDELHETI EL A MUNKAADÓ. OKTATÁSI HIVATAL: MÁIG JELENTKEZHETNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK A KÖZPONTI KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELIKRE. RENDSZERESEN ZAKLATJÁK AZ UKRÁN HATÓSÁGOK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕKET HATÁRÁTLÉPÉSKOR - KÁRPÁTALJA.MA. AZ EU BELÜGYMINISZTEREI AZ EMBERCSEMPÉSZ-HÁLÓZATOK ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ RENDELKEZÉSEKET HAGYTAK JÓVÁ BRÜSSZELBEN. FRANCIA ELNÖKI HIVATAL: A KORMÁNY ELTÖRLI AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSÉT ÉS ÉLETSZÍNVONAL-MEGÕRZÕ INTÉZKEDÉSEKKEL HELYETTESÍTI. ORSZÁGSZERTE 89 EZER BIZTONSÁGIT MOZGÓSÍTANAK FRANCIAORSZÁG-SZERTE A SÁRGA MELLÉNYESEK ÚJABB SZOMBATI TÜNTETÉSE MIATT. SZOCIALISTA FÕTITKÁR: BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT TERJESZT BE HÉTFÕN A FRANCIA KORMÁNY ELLEN HÁROM BALOLDALI ELLENZÉKI PÁRT. GYILKOSSÁG MEGRENDELÉSE MIATT TETTEK VÁDEMELÉSI JAVASLATOT PAVOL RUSKO VOLT SZLOVÁK GAZDASÁGI MINISZTER ELLEN. AMERIKAI SAJTÓÉRTESÜLÉSEK SZERINT DONALD TRUMP HEATHER NAUERT KÜLÜGYI SZÓVIVÕT SZERETNÉ ENSZ-NAGYKÖVETNEK. NAGY TÖBBSÉGGEL TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT CSÜTÖRTÖKÖN A BELGA PARLAMENT. SZIJJÁRTÓ PÉTER MILÁNÓBAN: AZ ENSZ UGYANAZT A HIBÁT KÖVETI EL A MIGRÁCIÓS CSOMAGGAL, MINT AZ EU A KVÓTÁKKAL. NEM KAPOTT KELLÕ TÁMOGATÁST AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSÉBEN A HAMÁSZT ELÍTÉLÕ AMERIKAI HATÁROZATTERVEZET. A KATOLIKUS EGYHÁZFÕK KÖZÜL ELSÕKÉNT AZ ARAB-FÉLSZIGETRE UTAZIK FERENC PÁPA, AKI 2019 FEBRUÁRJÁBAN ABU-DZABIBAN TESZ LÁTOGATÁST. KANADÁBAN LETARTÓZTATTÁK A HUAWEI GLOBÁLIS PÉNZÜGYI IGAZGATÓJÁT. A KÉNYSZERINTÉZKEDÉS AZ IRÁN ELLEN BEVEZETETT AMERIKAI SZANKCIÓK MEGSÉRTÉSÉVEL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. A KÍNAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A HUAWEI-IGAZGATÓ AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELTE. MÁV: DECEMBER 9-ÉN LÉP ÉLETBE AZ ÚJ VASÚTI MENETREND. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 65-ÖS FÕÚT 63-AS KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. OKF: HÁROM EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL EGY BUDAPESTI LAKÁSBÓL. FRONTÁLISAN KARAMBOLOZOTT KÉT AUTÓ A 441-ES FÕÚTON CSÜTÖRTÖK ESTE, NYÁRSAPÁT KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ GYÖNGYÖSNÉL, A GYÖNGYÖSPATÁRA VEZETÕ ÚTON CSÜTÖRTÖK ESTE, EGY EMBER MEGHALT. TÖBB MINT KÉT TONNA SZABÁLYTALANUL TÁROLT FÉMHULLADÉKOT FOGLALT LE A NAV ÉS A RENDÕRSÉG. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ M1-ES AUTÓPÁLYA KÜLSÕ SÁVJAIBAN A BICSKEI CSOMÓPONTNÁL. KARBANTARTÁS MIATT MÓDOSÍTOTT MENETREND SZERINT KÖZLEKEDIK A HÉTVÉGÉN A RÁCKEVEI HÉV - KÖZÖLTE A BKK.