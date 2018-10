Gulyás: Méltóbb, jobb bérezésre számíthatnak a minisztériumi dolgozók

Hozzávetőleg 2100 embert bocsájtanak el a minisztériumokból idén, akik viszont maradnak, azok januártól akár 30 százalékkal is több pénzt vihetnek haza, mint eddig. Erről Gulyás Gergely a Hír TV Péntek 9 című műsorában beszélt, aki szerint ahhoz, hogy jó színvonalú közigazgatás legyen, hogy ne csak „fanatikusok” dolgozzanak ezen a területen, lehetőséget kell adni a mérlegelésre és a jelenleginél magasabb béreket kell adni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, a kormány november terjeszti a parlament elé az új bértáblát. Gulyás Gergely szerint

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Egy törvényjavaslat formájában november 6-ig – a tervek szerint – beérkezik, az idei évben mindenféleképpen elfogadja az Országgyűlés, és január 1-től a közszférában a fizetéseket ez a jogszabály fogja szabályozni. Ezek a rendelkezések körülbelül 30 százalékkal magasabb bérek kifizetését teszik lehetővé, és főleg nagyobb mozgásteret tesznek lehetővé” – fogalmazott a kancelláriaminiszter.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az nemzeti konzultáció két hét múlva indul, amelynek eredményét az új demográfiai intézkedéscsomag kialakításánál is figyelembe veszik. Addig is készül az új csok-program, amelynek része lesz a lakástakarékokból kivont állami támogatás is.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: