Gulyás Márton nem számít forró őszre

Vasárnapi boltzár, olimpia rendezés és most a római-parti gát. Egyik kérdésben sem tartottak népszavazást, más-más módszerrel ugyan, de Fidesz megfúrta az ellenzéki kezdeményezéseket. Az ellenzéknek amúgy is szűk a politikai mozgástere: a vizsgálóbizottságaikat leszavazzák a parlamentben, a vitanapjaikra pedig nem mennek el a kormánypártok. Most a választási rendszer megreformálására dolgoztak ki közös javaslatot, de ezt is lesöpri a kormánytöbbség.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Fidesz frakcióvezetője szerint ha rajtuk múlik, nem lesz változás, és amúgy is bevált a jelenlegi szabályozás. Ez a javaslat egyébként tartalmilag, nem az általunk elfogadott választójogi törvénnyel megy szembe, hanem az 1990 óta meghonosodott és alapjaiban változatlan vegyes választási rendszerrel, ami szerintünk egyszerre szolgálja, hogy az arányosság is megjelenjen a parlamentben ugyanakkor a győztes pártot is segítsük a kormányzati stabilitás elérésében. Másrészt pedig néhány pótcselekvést ezeknek a pártocskáknak a saját jelentéktelenségükből adódóan érzett frusztrációjuk következményeinek tekintjük – jelentette ki Gulyás Gergely.

A Közös Ország Mozgalom vezetője korábban azt ígérte, hogy ha kell, akkor polgári engedetlenséggel fogják kikényszeríteni a választási reformot. A Gulyás Márton a Hír TV-nek azt mondta, hogy konstruktív lesz a nyomásgyakorlás.

Mivel a Fidesz frakcióvezetője kinyilvánította azt egyrészt el sem olvasta a törvénytervezetet, másrészt így ismeretlenül is azt mondta, hogy nem támogatja ezért nem hagy nekünk lehetőséget, minthogy a polgári engedetlenség és az erőszakmenetes ellenállás eszközeivel kényszerítsük a hatalmat arra, hogy vége az igazságosság kívánalmainak megfelelően gyakorolja hatalmát igen lesz polgári engedetlenség – vázolta az aktivista.

A Hír TV által megkérdezett politikai elemző nem számít forró őszre. Böcskei Balázs arról beszélt, ezek az utcai megmozdulások vagy forró ősz, ehhez az kell, hogy a civil, a politikán a szűk értelemben vett politikán kívüli szereplők aktivizálódjanak. Azt látom, hogy ezek a polgári engedetlenségről való gondolkodások, ezek gondolkodások maradtak. A Közös Ország Mozgalomnak inkább kudarca, hiszen a kezdeményezés elérte célját azzal, hogy van új választási rendszerre vonatkozó észrevétel, de az azt követő politikai cselekvés, az nem látszik. Szerintem ebből a forró őszből egyelőre csak az őszt tapasztaljuk meg ebben a rövid távon.

Az ellenzéki pártok és mozgalmak október 23-án jelentik majd be, hogy mivel érnék el a kormányváltást.