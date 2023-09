Gulyás Márton ma is vállalja a svéd lejárató videóban tett nyilatkozatát

Megosztás itt:

"Ami nagyon fontos, elsősorban az Unió számára, hogy az országodban megértsed azt, még ha valami demokráciának is tűnik, még ha tartanak választásokat is az országban, még akkor is lehet autokratikus, elnyomó rezsim, ahol az embereknek nincsenek jogaik, és valódi lehetőségük arra, hogy hallassák a hangjukat, hangot adjanak a kormánnyal ellentétes nézeteiknek, és így tovább." – mondta Gulyás Márton a svéd lejárató videóban. Magyarország egyik legnépszerűbb ellenzéki YouTube-csatornájának vezetője egy hazánkat lejárató svéd tananyagban szerepel és gyalázza Magyarországot.

A Fidesz Frakcióvezetője a videóra úgy reagált, hogy a Svédek láthatóan úgy döntöttek, nem akarnak csatlakozni a NATO-hoz.

Teljesen értetlenül állunk azelőtt, hogy a svédek hogyan gondolják azt, hogy a magyar parlament és a két frakció lelkesen fogja támogatni az ilyen akcióik után a svéd NATO csatlakozást. Ép elméjű ember ilyen nem csinál, szerintem – hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A korábbi baloldali külpolitikai kabinetvezető azzal próbálta bagatellizálni az ügyet, hogy a hazánkat lejárató svéd oktatófilm valójában nem is Magyarországról szól.

Egy 10 perces műsor, nem is Magyarországról szól, az a címe, hogy az EU és a demokrácia és ebben egy pici blokk, amiben Gulyás Márton azt mondja, hogy hanyatlik Magyarországon a demokrácia, ezt vették elő – mondta Szent-Iványi István, külpolitikai szakértő, egykori SZDSZ-es politikus.

A videó egyik főszereplője Gulyás Márton azonban ma is vállalja a svéd lejárató videóban tett nyilatkozatát, sőt, szerinte ma rosszabb a helyzet.

Az abban a nyilatkozatomban elmondottakat a mai napig tudom vállalni, számos érv szól amellett, hogy a 2010-es évek második feléhez képest 2010-ben mennyivel jobb minőségű volt a magyar demokrácia. Ma már 2023-at írunk és a helyzet sajnos csak rosszabbodott – mondta Gulyás Márton.

Az ominózus videóban Gulyás Márton mellett megszólal a Magyarországot elítélő európai parlamenti határozat szerzője, sőt feltűnik benne Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő is.