Gulyás Márton a Hír TV-től is lopott felvételeket.

573 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 353 276-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 111 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 520 főre emelkedett. Az oltási munkacsoport folyamatosan dolgozik, követi az oltások menetét, a várható vakcinaszállítmányokat és felkészült a tömeges oltásokra is - mondta György István államtitkára az operatív törzs ülésén. Kevés vakcina van Európában, így Magyarországon is - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Menczer Tamás elmondta, még kevesebb vakcina lesz Európában, miután a Pfizer bejelentette, hogy csökkenteni fogja a szállítandó mennyiséget. A Honvédkórházban készen állnak arra, hogy egy nap alatt 60 oltóponton akár 10 ezernél is több embert oltsanak be, „csak legyen vakcina” - hangsúlyozta Wikonkál Norbert, az intézmény főigazgatója. A koronavírus-járvány elleni hatékony védekezést is segítik azok az új ágyak, melyek az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelt pályázati programján keresztül érkeztek az egri Markhot Ferenc kórházba - tudatta a gyógyító intézmény sajtóreferense. Továbbra is többnyire stagnál a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció - közölte a koronavirus.gov.hu. Alaptalan, felelőtlen rémhír, hogy pünkösdig zárva kell tartaniuk a szállodáknak és az éttermeknek Magyarországon - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A budapesti Fidesz elfogadhatatlannak tartja, hogy egy év alatt több mint 25 százalékkal emelkedjen a Lánchíd felújításának ára ugyanazon műszaki tartalom mellett. Gyurcsány Ferenc „inkább taszítja, mint vonzza a fiatalokat” - közölte a Nézőpont Intézet a Facebook-oldalán a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményei kapcsán. Eddig mintegy harminc család nyújtotta be igényét a legfeljebb 3 millió forintos otthonfelújítási támogatásra – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth Rádióban. A magyar az egyik legcsaládcentrikusabb nemzet, de az európai emberek többsége is fontos értéknek tartja a családot – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Minden családhoz eljuttatják az igényelt tűzifát ezekben a hetekben január végéig, a Szociális Tüzelőanyag Programban az állami erdőgazdaságok 206 ezer köbméter tűzifát juttatnak a rászorulóknak - mondta Szentpéteri Sándor államtitkár az M1-en. A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy a Klebelsberg Központtal folytatott hosszas tárgyalásai eredményeként kifizetik a középiskolai felvételiben közreműködő tanárok szombati munkáját. Felül kell írni a jelenlegi jogot egy esetleges kormányváltás esetén – ezt fejtegette a Medgyessy-kormány igazságügy-minisztere az ATV-ben. Bárándy Péter szerint, ha a rendszer elszabadul a jogtól, akkor új jogot kell fölépíteni. A koronavírus-járvány megmutatta, hogy a mezőgazdaság és a rá épülő hazai élelmiszeripar az ország legfontosabb bástyája - jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Északi Agrárszakképzési Centrum gépjárműátadásán. A Budapest Airport az elmúlt két évben 167 millió euró értékben valósított meg beruházásokat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, csak 2020-ban 74 millió eurót fektetett a fejlesztésekbe. Orbán Viktor miniszterelnök Ritter Imrével, a magyarországi németek országgyűlési képviselőjével közösen megkoszorúzta a magyarországi németek elhurcolásának emléktábláját a budaörsi vasútállomáson. A sváb kitelepítés az egész nemzet pótolhatatlan vesztesége – írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebookon a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapján. A második világháború borzalmaiból a lehető legrosszabb levonható tanulság volt egy népet felelőssé tenni valamiért, amit a nevében követtek el - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. Mindenképpen szeretne részt vállalni a Fidesz és az Európai Néppárt közötti párbeszédben Schaller-Baross Ernő. A Fidesz-KDNP új európai parlamenti képviselője erről a Magyar Nemzetnek adott interjúban beszélt. Február 7-ig folytatódik az aláírásgyűjtés az európai őshonos nemzeti kisebbségek, köztük a székelyek védelmében. A petícióhoz csak hat európai uniós államban sikerült aláírásokat gyűjteni, az érvényességhez pedig egy hetedik országra is szükség van. Hollandia és Magyarország együttműködése sokkal jobb lenne, ha a kölcsönös tiszteleten alapulna, és a hollandok kevesebbet foglalkoznának a magyar belügyekkel - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világban 95,5 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 52,6 millióan meggyógyultak. Megkezdődött a koronavírus elleni tömeges oltás Szerbiában, először az oktatásban dolgozók, a katonaság és a rendőrség tagjai, valamint az újságírók kapják meg a vakcinát. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, keddre csaknem négyezer új beteget jegyeztek fel, mintegy ezerrel többet, mint a megelőző napon, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma pedig meghaladta a 21 ezret. A Nagy-Britanniában decemberben azonosított új koronavírustörzs, vagy annak egy újabb mutációja jelenhetett meg Szlovéniában, a hivatalos bejelentések szerint ugyanis egy korábban Angliából hazatérő szlovén állampolgárnál ilyen fertőzést azonosítottak. Bulgáriában kimutatták a koronavírus átterjedését egy terhes nő és magzata között - közölte Ilijan Trajanov, Pazardzsik városi kórháza szülészeti-ginekológiai osztályának vezetője. Csehországban csak a kórházi helyzet javulása esetén mérséklik az óvintézkedéseket. Lengyelországban több mint félmillió embert oltottak be keddig - közölte Wojciech Andrusiewicz, a lengyel egészségügyi minisztérium szóvivője. A tárca szerint jelenleg lassul a járvány, maradnak viszont a korlátozó intézkedések. Lombardia régió azt szorgalmazta, hogy a magasabb bruttó hazai termékkel bíró térségek lakosságát oltsák be először, miközben az ország ellátása ismét akadozik a vakcina-szállítmányok késése miatt, ez pedig megbénította a második dózisok beadását. Február közepéig hosszabbíthatják meg Németországban a koronavírus-járvány második hulláma miatt a gazdasági és társadalmi élet legtöbb területét befagyasztó zárlatot keddi sajtóértesülések szerint. Újabb 91 ember szervezetében mutatták ki a brit, hét esetben pedig a dél-afrikai vírusmutáció jelenlétét Belgiumban egy idősotthonban - közölte Yves Van Laethem, a belga Egészségügyi Minisztérium szóvivője. Meghaladta a 90 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal legújabb becslése szerint a brit lakosság tíz százalékának szervezetében lehet jelen koronavírus-antitest. A koronavírus-járvány súlyos gazdasági következményeként meredeken, az előző évhez képest 84,1 százalékkal csökkent a Ciprusra látogató turisták száma tavaly. A koronavírus-járvány kitörése óta először emelkedett tízezer fölé Izraelben az egy nap alatt azonosított új fertőzöttek száma - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság. Kína túlságosan lassan cselekedett az első koronavírus-fertőzések ismeretében, és lehetséges, hogy az Egészségügyi Világszervezet is túl lassan reagált a járványkitörésre - közölte egy köztes jelentésben egy nemzetközi vizsgálóbizottság. A kínai külügyminisztérium szerint Peking gyorsan reagált a koronavírus-járványra, és kellően szigorú intézkedéseket vezetett be a vírus terjedésének megfékezésére -mondta Hua Csun-jing, a minisztérium szóvivője. Milánóban szigorú dohányzásellenes rendeleteket léptettek életbe: egyebek között betiltották a dohányzást a tömegközlekedési eszközök megállóiban, a parkokban, a sportlétesítményekben és a temetőkben. Megkezdődött a Joe Biden megválasztott amerikai elnök által egyes kulcsfontosságú kormányzati tisztségekre jelölt személyek meghallgatása a szenátus illetékes bizottságaiban. Joe Biden már az első munkanapján blokkolni fogja Trump tervét a járvány miatti beutazási korlátozások feloldására. A távozó elnök hétfőn írta alá azt a rendeletet, amely Európából és Brazíliából az Egyesült Államokba érkező járatokat érinti. Tizenkilenc embert vett őrizetbe a német rendőrség, a szíriai, libanoni és líbiai állampolgárokat azzal gyanúsítják, hogy illegális bevándorlókat csempésztek Németországba főként Szíriából - közölte a bajororoszági ügyészség. Nyolcvanhét illegális bevándorló jutott át az észak-afrikai spanyol exklávé, Melilla területére a határkerítésen Marokkóból. Elfogatóparancsot adtak ki Törökországban újabb 238 katona és csendőr ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei puccskísérletért a török hatóságok által felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal. Hozzávetőleg 10 millió gyereket fenyeget az éhínség Afganisztánban 2021-ben - figyelmeztetett a Save the Children (Mentsük meg a Gyerekeket) nevű nemzetközi segélyszervezet. Elhunyt Kriza Ákos. Miskolc korábbi fideszes polgármestere tegnap este hosszan tartó betegség után hunyt el. Halálának hírét özvegye közölte. Megöltek egy férfit hétfőn Balatonszemesen, a rendőrség az áldozat egyik fiát elfogta és előállította - tájékoztat a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy hónapra elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a legtartóztatását, aki múlt pénteken egy újbudai telephelyen súlyosan bántalmazott egy embert, aki a helyszínen meghalt - közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya. Jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla ötről négy évre és fegyház helyett börtönre enyhítette a Sziget Fesztiválon drogot áruló holland fiatalokra kiszabott büntetést. Fővárosi Főügyészség: Letöltendő börtönre ítélt a bíróság - nem jogerősen - 4 férfit bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt. Ötödik társuk felfüggesztett börtönt kapott. Két év fegyházbüntetésre ítélte a Siófoki Járásbíróság azt a férfit, aki mentőautóból lopott tavaly tavasszal Siófokon - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 150 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában - közölte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs ülésén. Ideiglenesen konténerpénztárakat alakítanak ki a Nyugati pályaudvaron a tetőszerkezet és a pénztárak felújítása miatt - közölte a MÁV-csoport. Az ónos eső veszélye miatt több megyére adott ki figyelmeztetést kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női vízilabda olimpiai selejtező: Magyarország-Izrael 27:2 Női kosárlabda EK: Ramla (izraeli)-Aluinvent DVTK Miskolc 80:61; Uni Győr MÉLY-ÚT - Kayseri (török) 72:86 Nagy Dominik tízszeres válogatott labdarúgó a Budapest Honvéd csapatához igazolt.