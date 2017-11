Gulyás: Kár ezt továbbra is erőltetni

Gulyás Gergely azt mondta, az elosztási rendbe a magyar Országgyűlésnek is van beleszólása. Az EP plenáris ülése múlt csütörtökön döntött arról, hogy a menekültek kötelező szétosztásáról kezdődjenek meg a tárgyalások az Európai Parlament és a tagállamok között.

„Mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy a kvótarendszer már csődöt mondott, ezért kár ezt továbbra is erőltetni, egyértelműen gondoljuk, hogy kizárólag magyar nemzeti hatáskör az, hogy bevándorláspolitikai kérdésekben döntsünk, és kifejezetten elutasítjuk azt az európai uniós döntéshozatali mechanizmust, amelynek első döntéseként az Európai Parlament minden Európába érkező migránst, menedékkérőt felső korlát nélkül osztana szét különböző országokban, ráadásul úgy, hogy ez azoknak az országoknak a számára lenne a legsérelmesebb, akik eddig nem vagy csak nagyon kevés embert fogadtak be, tehát kifejezetten Közép-Európát és azon belül is Magyarországot fenyegeti ez a döntés. Valóban a Soros György által meghirdetett bevándorláspolitikai szemlélet áll mögött” – jelentette ki Gulyás Gergely frakcióvezető.