Gulyás: iskolát alapítani hit kérdése

2018. AUGUSZTUS 31., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR SZEMÉLYESEN VESZ RÉSZT SZEPTEMBER 11-ÉN AZ EP PLENÁRIS ÜLÉSEN, MELYEN A SARGENTINI-JELENTÉS VITÁJÁT TARTJÁK MAGYAR IDÕK. GULYÁS GERGELY: A SARGENTINI-JELENTÉS EGY ELKESEREDETT KÍSÉRLET MAGYARORSZÁG MEGBÜNTETÉSÉRE. MENCZER TAMÁS: SVÉDORSZÁG ALAPTALANUL KRITIZÁLJA MAGYARORSZÁG MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁT M1. A KORMÁNY 7 MILLIÁRD FORINTOT NYÚJT A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁRA JELENTETTE BE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER. EMMI: ÉVRÕL ÉVRE TÖBB KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS JUT A CSALÁDOKNAK, AMI AZ ISKOLAKEZDÉSKOR AKÁR TÖBB TÍZEZER FORINTOS SEGÍTSÉGET IS JELENTHET M1. GULYÁS GERGELY: AZ ISKOLAKEZDÉSRE TEKINTETTEL MÁR A HÉTEN MEGÉRKEZTEK AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ CSALÁDTÁMOGATÁSOK. A KORMÁNY FOLYAMATOSAN JAVÍTJA AZ OKTATÁS FELTÉTELEIT JELENTETTE KI KÁSLER MIKLÓS. MA VIZSGÁLJA MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSÁT A FITCH RATINGS, AZ IDÉN IMMÁR MÁSODSZOR. PARRAGH LÁSZLÓ: A KERESETEKRE A DOLGOZÓKÉRT FOLYTATOTT VERSENY VAN HATÁSSAL MAGYAR IDÕK. KSH: JÚLIUSBAN AZ IPARI TERMELÕI ÁRAK ÖSSZESSÉGÉBEN 8,4 SZÁZALÉKKAL HALADTÁK MEG AZ ELÕZÕ ÉV AZONOS IDÕSZAKÁÉT. SZÁZ FÕS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉST HAJT VÉGRE ÕSSZEL A MAGYAR POSTA. EGYMILLIÁRDOS NYERESÉGET VÁR AZ IDÉN A MÁTRAI ERÕMÛ ÍRTA A VILÁGGAZDASÁG. HELIKOPTERES FELDERÍTÉSSEL SEGÍTIK A PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉST GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN. FELMONDOTT ZACHER GÁBOR A HONVÉDKÓRHÁZBAN - TUDTA MEG A HVG. ZACHER: SZEMÉLYÜGYI- ÉS TÁRGYI KRÍZIS ALAKULT KI A SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYON, AMI MÁR A MUNKAVÉGZÉST IS VESZÉLYEZTETTE. AZ EURÓPAI UNIÓ SZÉTSZAKÍTÁSÁVAL VÁDOLTA ORBÁN VIKTORT ÉS MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERT EMMANUEL MACRON. TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁÉRT ÁLL BÍRÓSÁG ELÉ EGY DZSIHADISTA ÉDESANYJA BELGIUMBAN LA LIBRE BELGIQUE. HOLLAND RENDÕRSÉGI SZAKÉRTÕ: A SZÍRIAI BEVÁNDORLÓK ÖTÖDE ALKALMATLAN A HOLLAND ÉLETMÓDRA. UNIÓS BIZTOS: AZ EU NULLÁRA CSÖKKENTENÉ VALAMENNYI IPARI TERMÉK IMPORTVÁMJÁT, HA AMERIKA IS HASONLÓ VÁMCSÖKKENTÉST VEZETNE BE. MEG KELL SZÛNTETNI AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁST, ÉS ÁT KELL TÉRNI AZ ÁLLANDÓ NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁSRA - JELENTETTE KI JEAN-CLAUDE JUNCKER. TOVÁBB GYENGÜLT A TÖRÖK LÍRA, LEMONDOTT A TÖRÖK JEGYBANK EGYIK ALELNÖKE. TÖBB TUCATNYIAN VESZTETTÉK EDDIG ÉLETÜKET A LÍBIA FÕVÁROSÁBAN KIROBBANT MILÍCIÁK KÖZÖTTI HARCOK SORÁN. A CNN AMERIKAI HÍRTELEVÍZIÓ ELNÖKÉNEK ELBOCSÁTÁSÁT KÖVETELTE AZ AMERIKAI ELNÖK. KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTJA A RENDÕRSÉG AZ IZRAELI MINISZTERELNÖK FELESÉGÉT A BEZEQ TÁVKÖZLÉSI VÁLLALATTAL KAPCSOLATOS ÜGYBEN. TOVÁBBRA IS ELUTASÍTJA A PALESZTIN ELNÖK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK IZRAELI-PALESZTIN BÉKEKÖTÉSRÕL SZÓLÓ JAVASLATÁT. ÁRAMKIMARADÁSOK MIATT LEÁLLT A METRÓ CARACASBAN, A GAZDASÁGI VÁLSÁGGAL KÜZDÕ VENEZUELA FÕVÁROSÁBAN. EGYRE TÖBB VENEZUELAI MENEKÜLT ÉRKEZIK AZ EURÓPAI UNIÓBA, FÕLEG SPANYOLORSZÁGBA. AZ IMF-HEZ FORDULT AZONNALI SEGÍTSÉGÉRT ARGENTÍNA, MIUTÁN AZ ORSZÁG VALUTÁJA ÖSSZEOMLOTT. TÖBB MINT HÚSZEZER EMBERT KELLETT KITELEPÍTENI AZ ÁRADÁSOK MIATT JAPÁN KÖZÉPSÕ ÉS ÉSZAKKELETI RÉSZÉN. POLICE.HU: A REJTEKHELYÉN FOGTÁK EL A NYOMOZÓK AZT A PÉNZSZÁLLÍTÓT, AKI MÉG AUGUSZTUS 10-ÉN LOPTA EL A RÁBÍZOTT TÖBB MINT 73 MILLIÓ FORINTOT. LAKÓK VERTEK MEG EGY MUNKÁST KÕBÁNYÁN, A RENDÕRSÉG HÁROM EMBERT ELFOGOTT. BKK: KARBANTARTÁS MIATT SZEPTEMBER 8-9-ÉN MEGOSZTVA KÖZLEKEDIK A GÖDÖLLÕI HÉV. BKK: A SZERELVÉNYEK AZ ÖRS VEZÉR TERE ÉS CINKOTA, VALAMINT KEREPES ÉS GÖDÖLLÕ KÖZÖTT JÁRNAK MAJD. 2-2 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON CEGLÉD KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.