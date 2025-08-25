Keresés

Gulyás Gergely: Ukrajnának semmi köze ahhoz, hogy kitől vásárolunk energiát + videó

2025. augusztus 25., hétfő 16:05 | Magyar Nemzet

Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető rámutatott, hogy még a tagjelölti státusz is elképzelhetetlen lenne egy olyan államnak, aki egy uniós tagállamnak az energiabiztonságát szándékosan veszélyezteti.

Szeptember elsején indul az Otthon start program 3 százalékos hitelprogram, ami az első lakás megvásárlásában tud nyújtani segítséget –  hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta azt is, mit jelent ez a gyakorlatban: törlesztőrészletek tekintetében 10 millió forintonként 30 ezer forinttal kell majd kevesebbet fizetni. Mint mondta, a bankok közötti verseny nagy lesz, így akár kedvezőbb feltételeket is kínálhatnak. 

Azonban az ingatlanfejlesztők részéről is jelentős érdeklődés van. Csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat idén, ezek nagy része a programba esik.

 Cél a magyar családok védelme

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, még ma este fog megjelenni egy a kormányrendeletet, amivel a CSOK és az Otthon Start program összevonása törvényilag is megtörténik. Átjárás is lesz a CSOK, a Falusi CSOK és az Otthon start között. A miniszter szerint ez mérsékelni fogja az árakat. Érdemi ingatlanárváltozás az elmúlt hónapban nem történt. Mindenkit biztatnak arra, hogy éljenek a lehetőséggel.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a kormány döntött az árréstop meghosszabításáról 2025 november 30-áig. Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek. Hozzátette: ezek az intézkedések érdemi segítséget jelentenek a családoknak.

 Elfogadhatatlan Ukrajna és Brüsszel viselkedése

A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támogatással. Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre. Gulyás Gergely megjegyezte azt is, várják, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben. A miniszter leszögezte,

Ukrajnának akkor sem lenne köze, hogy ki kitől vásárol energiát, ha az EU tagja lenne. Azt várják, hogy mindenki, így Ukrajna és Brüsszel is tartsa be a szavát.

A teljes Kormány Infót alább tekinthetik meg:

Forrás: MAGYAR NEMZET

 Fotó: Havran Zoltán

Kapcsolódó tartalmak

