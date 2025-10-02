Keresés

Belföld

Gulyás Gergely: Ugyanazt csinálják, mint Gyurcsány

2025. október 02., csütörtök 16:27 | MTI
Gulyás Gergely Tisza Párt Harcosok órája

A háborús veszélyhelyzetnek semmilyen hatása nincs a jövő évi választások lebonyolítására - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Harcosok órája című online műsorban.

  • Gulyás Gergely: Ugyanazt csinálják, mint Gyurcsány

Gulyás Gergely kifejtette: a kormánynak számtalan lehetősége lett volna a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de abban maradtak, hogy rendes parlamenti eljárási rend mellett tárgyalja meg azt az Országgyűlés. Nincs sürgős vagy kivételes eljárás, a jövő hétfői mellett lesz egy keddi ülésnap is, utána tárgyalja a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását a parlament, és október 21-én tudnak róla szavazni - mondta.

Megjegyezte, hogy

a jelenleg érvényes veszélyhelyzet csak november közepén szűnik meg. A rendkívüli jogrend és a választások lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincsen, az önkormányzati- és európai parlamenti választások is háborús veszélyhelyzetben voltak

- szögezte le.

A szerdai informális EU-csúcson képviselt magyar álláspontról azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet, Orbán Viktor nemcsak magyar, hanem európai érdeket is képviselt, amikor fellépett Ukrajna uniós csatlakozása ellen.

A Szőlő utcai ügy kapcsán kijelentette, semmilyen alapja nincsen annak a sejtetésnek, hogy az ügynek politikus érintettje van. Minden nyomozás felett az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet, a komoly társadalmi érdeklődésre számot tartó ügyekben szoros felügyeletet gyakorol. A Központi Nyomozó Főügyészség irányítása azt jelenti, hogy még professzionálisabb és gyorsabb lesz a nyomozás

- húzta alá.

Újságírói kérdésre válaszolva közölte, nem tud arról, hogy új szabályozás lépett volna életbe a szemétszállításban. Álhírek terjednek az interneten a bírságolásról, amelynek semmilyen jogalapja nincs. A koncesszor a MOHU, a szabályozó az állam, és a szabályozás nem változott - tette hozzá.

A beszélgetésben idézték Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét, aki egy fórumon azt mondta, "választást kell nyerni, azután mindent lehet".

A miniszter megjegyezte, "ugyanazt csinálják, mint Gyurcsány, de ő annyival volt okosabb, hogy a választás után fél évvel mondta el, hogy hazugsággal nyertek választást, Tarr Zoltán a választás előtt".

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a béke és nyugalom elveszne, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne. Az országban biztonságban lehet élni, a közbiztonság Magyarországon az EU-ban az egyik legjobb.

Az elmúlt tizenöt évben az ország sokat lépett előre, és a kormánynak világos tervei vannak arra, hogy merre kell menni - mondta, megemlítve az anyák szja-mentességét, a családi adókedvezmény megduplázását és az Otthon Start Programot.

Úgy folytatta, a Tisza Pártnak van egy jelentős adóemelési programja, de szerintük ezt nem kell beismerni, lehet bármit, akár 24. havi nyugdíjat is lehet ígérni. "Utána nem tartják be, ez a hozzáállás náluk elfogadott. Alapvetően mégiscsak árulókból jött létre a párt" - jelentette ki Gulyás Gergely.

A műsor második részében Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: 11 hónap alatt 48 közleményt adtak ki a baloldali közvélemény-kutató cégek arról, hogy vezet a Tisza Párt. Amikor ők 38 százalékot hoztak ki a Fidesznek, azt mérték, hogy a teljes népességen belül mennyien szimpatizálnak a nagyobbik kormánypárttal, ami nem azonos azzal, hogy mennyien szavaznának rá.

Megjegyezte, a Tisza-tábor most valamivel aktívabb a fideszesnél, de ez így szokott lenni két választás között - a Fidesznek nagyon jól működik a mozgósítási rendszere közvetlenül a voksolások előtt.

A politikai elemző szerint

"rendkívül ciki", hogy se nyárra, se szeptemberre nem lettek a Tisza Pártnak jelöltjei, véleménye szerint ez azt jelzi, hogy az offline világban "nem áll jól" a párt, nem tudott igazi közösséget építeni, mert ahhoz nemcsak az kell, hogy utáljuk a kormányt, kellene egy pozitív program is. Megjegyezte, legkésőbb februárra biztosan lesznek jelöltjei Magyar Péternek, "különben nem tud elindulni a választáson". 

A jelöltek hiányáról szólva elmondta azt is, hogy Magyarországnak nincs olyan politikai elitje, "amely alkalmas lenne egy politikai közösségben a nevével és múltjával szerepelni, és utálja a kormányt, de korábban nem szerette a baloldalt".

Hozzátette, felmérések szerint a Tisza-szavazók harmada sem szimpatizál az egyszemélyi vezetővel, Magyar Péterrel, ami nem egy-egy ügy hatására alakul így, hanem "viszonylag konstans szám". Az utóbbi időszak egyik legérdekesebb jelensége az, hogy miközben egy a semmiből jött ellenzéki párt komoly kihívóvá tud válni, aközben a vezetőjét a saját tábora harmada sem kedveli. Ez is jelzi, hogy csak a kormányellenesség tartja össze a tábort - tette hozzá

Magyar Péter országjárásáról szólva kifejtette: szerinte túlértékelt esemény, a Tisza Párt elnöke valójában "Facebook-politikus, annak egyébként nem ügyetlen", tudja, hogy képekre van szükség, az országjárással pedig egy imázst építenek köré: "a vidékre lemenő politikusét". "Ez nagyon emlékeztet a négy évvel ezelőtti Márki-Zay Péterre" - jegyezte meg az elemző, hozzátéve, hogy felvételek bizonyítják, miszerint a Tisza is utaztat embereket a kampányeseményekre. "Itt is csak látszatot generálnak", valójában helyben sem váltanak ki igazi érdeklődést az emberekből - értékelt.

Úgy vélte, annak lesz jelentősége, hogy melyik párt mennyire tud mozgósítani október 23-án, ám a résztvevők számából még nem következik, hányan fognak majd szavazni az adott pártra. Nem a tömeg, hanem a pozitív üzenetek lesznek fontosak, az, hogy azokkal meg tudnak-e szólítani tömegeket - mondta Mráz Ágoston Sámuel.

MTI

