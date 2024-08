Gulyás Gergely: Továbbra is kiáll Kiss László mellett Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc is + videó

Megosztás itt:

Több mint bruttó 11,3 millió forint – ennyibe került Óbudán annak a három üvegtáblának az elhelyezése, amelyet a kerület ókori római aquincumi szakaszának fejlesztése során helyeztek el még 2020-ban.

Az ókori római mintákat tartalmazó táblák egy szakértő szerint három-négyszer annyiba kerültek, mint amit a valódi költségek indokoltak volna – közölte a Kutyapárt.

A Híradó riportjában látható az a ház is, amely szorosan köthető Kiss Lászlóhoz és két másik céghez is. Kiss László és felesége lakcímén van ugyanis bejegyezve két, a korrupciós botrányhoz köthető cég is.

Kiss László megnyerte a 2019-es önkormányzati választást Óbudán, ezt követően F. László létrehozott egy céget, amely többek között az óbudai újsághoz kötődő reklám tevékenységet folytatott és további milliós szerződéseket kötöttek az önkormányzattal. Kiss László felesége eközben végig üzlettársi viszonyban maradt F. Lászlóval.

A baloldal tele van korrupciós ügyekkel – így reagált az ügyre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón felhívta a figyelmet: a botrány ellenére is kiállnak Kiss László mellett a DK-s párttársai.

Az őt jelölő pártok kitartanak mellette. Sem Karácsony Gergely, sem Gyurcsány Ferenc nem vonta meg a bizalmát a súlyos vádak ellenére sem. Azoknak a felelőssége, hogy biztosítsák Óbuda vezetését, irányítását, akik egy olyan embert jelöltek polgármesterjelöltnek és választottak meg polgármesternek, akivel szemben ilyen súlyos botrány, ilyen súlyos korrupciós vád felmerülhet

– hangsúlyozta a miniszter.

Eközben a volt főpolgármester jelölt, Vitézy Dávid szerint új választást kell tartani, mivel nem lehet a börtönből vezetni a kerületet.

Óbudán új választás van szükség, tarthatatlan állapot az, hogy Óbuda polgármestere és alpolgármestere is előzetes letartóztatásban van. 128 ezer ember él Óbudán és Békásmegyeren, megérdemlik azt, hogy olyan emberek vezessék a kerületet, akik nem börtönből próbálják ezt megtenni. Nagyon hiányolom azt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester sem szólalt meg ebben az ügyben így most már hetek óta – hangsúlyozta Vitézy.

A volt főpolgármester jelölt továbbá hozzátette: Karácsony Gergelynek lemondásra kellene utasítania a korrupciós botrányba keveredett óbudai vezetést.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük az óbudai polgármesteri hivatalt, hogy milyen megoldást találtak a kerület irányítására, illetve hogy alakulhat-e a botrány miatt új közgyűlés, azonban adásunk kezdetéig kérdéseinkre nem kaptunk választ.