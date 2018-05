Gulyás Gergely: Rogán felel majd a turizmusért

Kocsis Máté irányítja majd a Fidesz parlamenti frakcióját, és Gulyás Gergely is tart kormányinfót. Orbán Balázs lesz a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára – számolt be Gulyás Gergely a Mandinernek adott interjújában. A Miniszterelnökség jövendőbeli vezetője arról beszélt, a tárcához tartoznak a jövőben az európai uniós ügyek és az európai intézményekkel való kapcsolattartás. Az eddigi egy helyett két államtitkár dolgozik majd itt. Takács Szabolcs jelenlegi államtitkár mellett Varga Judit is e területért felel majd államtitkárként – ő tíz éve dolgozik az Európai Parlamentben, a magyar uniós politika új arca lehet.

Tuzson Bence jelenlegi kommunikációs államtitkár fogja vinni a Miniszterelnökség területi közigazgatási ügyeit, valamint lesz egy Budapestért és az agglomerációért felelős szervezeti egység is, amelyet Fürjes Balázs fog vezetni. A Miniszterelnökséghez tartozik majd a Modern Városok Program, valamint az újonnan induló Modern Falvak Program, ezért kormánybiztosként Gyopáros Alpár lesz a felelős.

„Rogán Antal miniszter úr portfóliója a turizmussal fog bővülni, de lényegét tekintve ő az eddigiekhez hasonló feladatot lát el, amelynek legfontosabb része, hogy továbbra is ő a miniszterelnök kabinetfőnöke” – mondta Gulyás Gergely, majd ismertette, a Miniszterelnöki Kormányirodát maga Orbán Viktor fogja irányítani, élén pedig Bíró Marcell államtitkár áll majd.