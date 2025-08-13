Gulyás Gergely: Óriási segítséget jelent az Otthon Start Program + videó

Óriási segítséget jelent az Otthon Start Program - erről is beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter szerda reggel a Harcosok Órájában. Gulyás Gergely kiemelte: a 3 százalékos kedvezményes hitel remek lehetőség a fiataloknak és mindenkinek, aki első lakását szeretné megvenni. A miniszter továbbá hozzátette: a hitelnek jótékony hatása lesz a hazai építőiparra és Magyarország gazdaságára is.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Iskolakezdés együtt! címmel tizennegyedik alkalommal hirdetett országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is kétezer gyereket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben, mert családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket.
A 2025. július 27. napján "Magyar Péter agrárszakértője maffiamódszerrel szerezhetett magának birtokot + videó", című írásunkban valótlanul állítottuk és híreszteltük, hogy Kökény Attila zsarolással szerzett magának termőföldet, ami a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősül.