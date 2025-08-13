Keresés

Belföld

Gulyás Gergely: Óriási segítséget jelent az Otthon Start Program + videó

2025. augusztus 13., szerda 12:40 | HírTV
Gulyás Gergely Otthon Start program

Óriási segítséget jelent az Otthon Start Program - erről is beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter szerda reggel a Harcosok Órájában. Gulyás Gergely kiemelte: a 3 százalékos kedvezményes hitel remek lehetőség a fiataloknak és mindenkinek, aki első lakását szeretné megvenni. A miniszter továbbá hozzátette: a hitelnek jótékony hatása lesz a hazai építőiparra és Magyarország gazdaságára is.

  • Gulyás Gergely: Óriási segítséget jelent az Otthon Start Program + videó

Helyreigazítás

 A 2025. július 27. napján "Magyar Péter agrárszakértője maffiamódszerrel szerezhetett magának birtokot + videó", című írásunkban valótlanul állítottuk és híreszteltük, hogy Kökény Attila zsarolással szerzett magának termőföldet, ami a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősül.
