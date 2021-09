Gulyás Gergely: Olyan forgatókönyv nincs, hogy az idei növekedés ne érje el az 5,5 százalékot

Megosztás itt:

Hosszan ülésezett tegnap a magyar kormány – ez derült ki a miniszterelnök keddi Facebook-posztjából.

A kormányülésen született döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tervek szerint szerdán 10 óra 30 perctől számol be.

Akár 7,5 százalék is lehet az idei növekedés

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője elmondta, ha 5,5 százalék felett lesz az idei növekedés, akkor a családosok visszakapják az idén befizetett szja-t. A PM szerint az idei növekedés akár a 7,5 százalékot is elérheti.

Gulyás közölte, hogy ennek alapján szinte

biztosra lehet venni, hogy az érintetek visszakapják az idén befizetett szja-t.

A rendszerváltás óta nem történt ilyen a gazdaságban

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy pontosan kik és mekkora összeget kaphatnak majd vissza 2022 elején. Magyarország valamennyi dolgozójának komoly érdemei vannak abban, hogy a magyar gazdasági növekedés soha nem volt még ekkora 1990 után. A kérdés, hogy az 5,5 százalékot mennyivel sikerül túlszárnyalni - tette hozzá.

Magyarország valamennyi dolgozó polgárának komoly érdemei vannak abban, hogy egy még az első félév tekintetében járvány sújtotta időszakban a magyar gazdasági növekedés az elmúlt 31 év legmagasabb növekedése lehet. Soha amióta piacgazdaság és demokratikus Magyarország van, olyan mértékű növekedést az ország még nem tudott elérni, mint amilyet az idei évben el fog érni

- mondta el

Így őrzik meg a rezsicsökkentés eredményeit

Gulyás elmondta, hogy 10+5 éves gázvásárlási szerződést kötött a Gazprommal. Ez biztosítja a rezsicsökkentés vívmányainak a megőrzését. Továbbra is az egyik legalacsonyabb gázárat fizetik majd a magyar fogyasztók. Évi 4,5 milliárd köbméternyi gáz érkezik a déli és az osztrák útvonalon.

A nemzetközi piacokon korábban nem látott emelkedés volt a gáz és árampiacon - mondta a miniszter.

A baloldal 386 ezer forinttal terhelné meg a háztartásokat

Gulyás kiemelte, hogy a hazai gáztározók 83 százalékosan vannak feltöltve. Ha az ellenzék vágya teljesülne, akkor 386 ezer forinttal kellene többet fizetnie egy átlagos háztartásnak - ismertette Gulyás.

Kihelyezett kormányülés lesz csütörtökön

Továbbra is az oltás a hatákony fegyver a vírussal szemben. Mindenkit be tudnak oltani három oltással is.

Aki nem tette meg, az vegye fel a vakcinát

- mondta a miniszter. Gulyás elmondta, hogy csütörtökön Hajmáskéren lesz kihelyezett kormányülés hadgyakorlattal egybekötve a német féllel.

Ők találkoznak a LIBE bizottság tagjaival

Gulyás kérdésre elmondta, Varga Judit és Pintér Sándor fog találkozni a LIBE-bizottság delegációjával.

A tárcavezető úgy fogalmazott, Budapest egy szép város, bizonyára jól fogják itt érzni magukat.

Nincs illúziónk azzal kapcsolatban, hogy Magyarország gyalázása miatt érkeznek az illetők és azért, hogy a nem túl jó állapotban lévő magyar ellenzéknek valamilyen elvtársi segítséget nyújtsanak. Ezeknek a képviselőknek számtalan, teljesen megalapozatlan kritikájuk van Magyarországgal kapcsolatosan, de az antiszemitizmussal és a kommunizmussal szemben semmilyen kritikájuk nincs és ezeknek az erőknek a magyarországi összefogásával sem. Ez sokat elmond az ő emberi jogokhoz, történelemhez és Európához való viszonyukról. Tisztelet a kivételnek - tette hozzá.

HírTV - Origo