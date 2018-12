Gulyás Gergely: Nyílt kereszténygyűlölet, ami tegnap történt

2018. DECEMBER 13., CSÜTÖRTÖK MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS SZERDÁN A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁT, AMI EZZEL KÉT PONTON VÁLTOZOTT. 400-RA NÕTT AZ EGY ÉVBEN ELRENDELHETÕ TÚLÓRASZÁM, VALAMINT 36 HÓNAPRA BÕVÜLT A MUNKAIDÕKERET ELSZÁMOLÁSA. AZ ELLENZÉK A PULPITUS ELFOGLALÁSÁVAL PRÓBÁLTA AKADÁLYOZNI A TÖRVÉNY ELFOGADÁSÁT. KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK SAJÁT HELYÉRÕL NYITOTTA MEG AZ ÜLÉST ÉS SZANKCIÓKAT ÍGÉRT AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕKNEK. AZ ELLENZÉK FELHÍVÁSÁRA TÖBBEN TÜNTETÉSBE KEZDTEK SZERDÁN A KOSSUTH TÉREN, ONNAN A A LENDVAY UTCAI FIDESZ-SZÉKHÁZ ELÉ VONULT. A FIDESZ-SZÉKHÁZ UTÁN A TÜNTETÕK VISSZATÉRTEK A PARLAMENT ELÉ, AHOL SZINTE TELJESEN MEGTÖLTÖTTÉK A KOSSUTH TERET. A RENDÕRSÉG AZT ÍRTA SZERDA ESTI KÖZLEMÉNYÉBEN, HOGY AZ AGRESSZÍVVÁ VÁLT TÜNTETÕK A TÖBBI KÖZT TOJÁST, SÖRÖSDOBOZOKAT DOBTAK FELÉJÜK. A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETEI A NEMZETI MUNKAÜGYI KEREKASZTAL ÖSSZEHÍVÁSÁT KÖVETELIK A KORMÁNYTÓL. A TERRORELHÁRÍTÓK ÉS A RENDÕRSÉG MEGERÕSÍTI A KARÁCSONYI VÁSÁROK VÉDELMÉT A STRASBOURGI TERRORCSELEKMÉNYT KÖVETÕEN DÖNTÖTT A KORMÁNY. FELJELENTÉST TETT A BUDAPESTI E-JEGYRENDSZER ÜGYÉBEN TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER ÉS BAGDY GÁBOR FÕPOLGÁRMESTER-HELYETTES. ITM ÁLLAMTITKÁR: ÖTVEN TELEPÜLÉSEN INDUL EL A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁST ÉS ÉRZÉKENYÍTÉST CÉLZÓ TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! PROGRAM. INGATLAN.COM: EGYRE NAGYOBB A PANELLAKÁS-KERESLET, AZ INGATLANOK DRÁGULÁSA MIATT EMELKEDIK AZ OLCSÓBB LAKÁSOK IRÁNTI IGÉNY. MAKOVECZ IMRE YBL MIKLÓS-DÍJAS ÉPÍTÉSZNEK A NEVÉT VESZI FEL A III. KERÜLETI KECSKE UTCA EGY SZAKASZA. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK MEGNYERTE A SAJÁT PÁRTJA ÁLTAL ELLENE KEZDEMÉNYEZETT, SZERDA ESTE MEGTARTOTT BIZALMI SZAVAZÁST. LÖVÖLDÖZÉS VOLT KEDD ESTE STRASBOURG KÖZPONTJÁBAN, EGY KARÁCSONYI VÁSÁR KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER MEGHALT, 12-EN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. AZ ELKÖVETÕ EGY BÜNTETETT ELÕÉLETÛ, 29 ÉVES FÉRFI, AKI SZEREPEL A SZÉLSÕSÉGES ELEMEKET SOROLÓ S-LISTÁN LE FIGARO. A HATÓSÁGOK KERESIK A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJÉT ÉS ANNAK TESTVÉRÉT IS DER TAGESSPIEGEL. MEGERÕSÍTETTÉK A NÉMET-FRANCIA HATÁR ELLENÕRZÉSÉT A STRASBOURGBAN TÖRTÉNT LÖVÖLDÖZÉS MIATT. A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG SZERINT TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT STRASBOURGBAN KEDD ESTE. KOVÁCS ZOLTÁN A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉST KÖVETÕEN BRÜSSZELBEN KIEMELTE, A TERROR A MIGRÁCIÓVAL BEKÖLTÖZÖTT EURÓPÁBA. HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EU KÖVETKEZÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS. AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS JAPÁN KÖZÖTTI SZABADKERESKEDELMI SZERZÕDÉST. CSEHORSZÁG ISMÉT ELHALASZTOTTA AZ EURÓ BEVEZETÉSÉT. A SZLOVÉN PARLAMENT ELUTASÍTOTTA A JOBBOLDALI ELLENZÉK NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁRA TETT JAVASLATÁT A MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSRÓL. A TAGORSZÁGOK KÖZÖTTI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS FELSZÁMOLÁSA LESZ A ROMÁN UNIÓS ELNÖKSÉG FÕ CÉLJA MONDTA VICTOR DANCILA ROMÁN KORMÁNYFÕ. AZ RMDSZ TÁMOGATÁSA NÉLKÜL NEM TUD SARKALATOS TÖRVÉNYT ELFOGADNI A BUKARESTI SZOCIÁLLIBERÁLIS KOALÍCIÓ. HÁROM ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK MICHAEL COHENT, DONALD TRUMP VOLT ÜGYVÉDJÉT. PETRO POROSENKO HÁBORÚS CSELEKMÉNYNEK NEVEZTE AZ UKRÁN TENGERÉSZEK ELLENI KERCSI-SZOROSI TÁMADÁST - FOX NEWS. AZ UNIÓS BÍRÓSÁG HELYBENHAGYTA A KORÁBBI EGYIPTOMI ELNÖKKEL SZEMBEN HOZOTT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁT. OROSZ ÛRKUTATÁSI VÁLLALAT: A SZOJUZ ÛRHAJÓN KELETKEZETT APRÓ LYUK NEM VESZÉLYEZTETI A LEGÉNYSÉG VISSZATÉRÉSÉT. ÉLES LÕSZERT IS BEVETVE OSZLATTÁK AZ ELLENZÉKI ELNÖKJELÖLT TÁMOGATÓIT A KONGÓI DK HATÓSÁGAI, EGY NÕ ÉLETÉT VESZTETTE, TÖBBEN PEDIG MEGSEBESÜLTEK. ÉLETÉNEK 82. ÉVÉBEN SZERDÁN ELHUNYT KÓSA FERENC KOSSUTH- ÉS BALÁZS BÉLA-DÍJAS MAGYAR FILMRENDEZÕ. KATASZTRÓFAVÉDELEM: TELJESEN LEÉGETT EGY FAHÁZ SÁMSONKERTBEN, EGY EMBER MEGHALT. 8 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KEDDEN EGY BOLGÁR FÉRFIT, AKI 23 KG MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT MEG AUSZTRIÁBA CSEMPÉSZNI. BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN.