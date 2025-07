Gulyás Gergely: Nincs életkori megkötés az Otthon Start programnál + videó

Megosztás itt:

Két éves társadalombiztosítási jogviszony szükséges

Mint a miniszter elmondta, a kormány olyan új terméket alkotott, amelyre évtizedek óta nem volt példa. Az otthonteremtés területén így sokat léphetünk előre szerinte. Mint fogalmazott, ez az otthonteremtési program nem függ össze sem családalapítással, sem gyermekvállalással.

Gulyás Gergely tájékoztatott: a mostani intézkedésnek nincs korhatára, azt érinti, akinek nincs és nem volt lakóingatlana. Az egyetlen elvárás, hogy legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonya legyen az érintetteknek. A futamidő végéig az állam 3 százalékos kamatot garantál. Az önrész a lehető legkevesebb, ez 10 százalék. Két árkorlát van: nem luxusingatlanok megvásárlását akarják segíteni. Van négyzetméterár korlát is. Ez másfélmillió forint négyzetméterenként.

Gulyás Gergely tájékoztatott:

a mostani intézkedésnek nincs korhatára, azt érinti, akinek nincs és nem volt lakóingatlana.

Az egyetlen elvárás, hogy legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonya legyen az érintetteknek. A futamidő végéig az állam 3 százalékos kamatot garantál. Az önrész a lehető legkevesebb, ez 10 százalék. Nem luxusingatlanok megvásárlását akarják segíteni. Van árkorlát: másfélmillió forint négyzetméterenként.

A miniszter hangsúlyozta:

a háromszázalékos kedvezményes Otthon Start kölcsön más hitelprogrammal együtt is felvehető.

Gulyás Gergely részletezte: ha valaki 20 millió forintot vesz fel 25 éves futamidőre, akkor 94.800 ezer forintos havi törlesztéssel számolhat, 25 millió forint esetén 118.500 forinttal, 30 millió forintnál 142 ezerrel, 40 millió forintnál 190 ezerrel, 50 millió forintnál pedig 237 ezer forinttal, ha a lehető leghosszabb időre veszi fel valaki a hitelt. Normál banki törlesztőrészleteknél azzal lehetne számolni, hogy a kormány által támogatott 94.800 forintos törlesztőrészlet 157 ezer forint, a 118.500 forintos196 ezer forint, a 142 ezer forintos 236 ezer, a 190 ezer forintos 315 ezer, a 237 ezer forintos pedig 393 ezer forint lenne.

A magyar bankszektor készen áll

Gulyás Gergely szerint ez jó lehetőséget jelent mindenkinek, aki ingatlant akar szerezni Magyarországon. Budapesten az árak növekedése a támogatott hitelektől függetlenül várható, de Varsóban, Pozsonyban és Prágában is magasabbak a lakásárak, mint a magyar fővárosokban. Az ingatlanok ára felfelé megy, különösen a nagyvárosokban, de mindenütt.

A magyar bankszektor készen áll arra, hogy a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben szerződjön, a bankok a hitelképességet továbbra is vizsgálni fogják.

A kormány abban reménykedik, hogy szeptembertől már lehet szerződéseket kötni.

Az ukrán tagság nincs napirenden a NATO-ban

A NATO-csúcsra térve kijelentette: alapjaiban tért el, mivel Donald Trump amerikai elnök világossá tette, hogy Ukrajna jövője nem a NATO-ban van, ha oda került volna, már kitört volna a harmadik világháború.

Az ukrán tagság nincs napirenden a NATO-ban

– szögezte le. Brüsszelnek a magyar véleményt el kell fogadni, miszerint Ukrajnát nem szeretnék az Európai Unióban látni. Az is látható, hogy Brüsszelből és Kijevből egyre nagyobb nyomás nehezedik Magyarországra. Az ukrán titkosszolgálat konkrét újságírókat és médiumokat is megkeresett.

Gulyás Gergely azt mondja, amikor valaki vétót ír, az európai uniós alapszerződéseket nem olvasott. Hozzátette: nem arról van szó, hogy a kormányfő bármit megvétózna, de fontos döntések nem jöhetnek létre egységes akarat nélkül.

Aszályvédelem

A miniszter tájékoztatott: ülésezett az aszályvédelmi operatív törzs is. A tárcavezető szerint a helyzet továbbra is nehéz, de emlékeztetett: a testület már májusban felállt, és azóta mintegy ezer ember dolgozik azon, hogy a gazdákhoz eljuttassanak egy nagyjából egyharmad Balatonnyi mennyiségű vizet. Mint mondta, az intézkedéseket Brüsszel is támadta, ennek ellenére a kormány kitart a program mellett. Gulyás szerint a cél nem az aszály teljes megszüntetése, hanem annak mérséklése, amit a mostani beavatkozásokkal reálisnak tartanak.

Magyar az űrben

Vitályos Eszter arról beszélt, hogy Kapu Tibor az Axiom-4 küldetés tagjaként a Nemzetközi Űrállomáson végez kísérleteket, tudományos kutatásokat végez. A kormányszóvivő köszönetet mondott Ferencz Orsolya kormánybiztosnak, valamint a HUNOR-stábnak. A csillagos ég nem a határ, hanem kezdet. Sikeres visszatérést kívánunk a legénységnek – fogalmazott Vitályos Eszter.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!