Gulyás Gergely: Nem érdemes visszafordulni

„(...) Szerettem volna megkérdezni tőle, hogy hogyan értékeli az elmúlt 12 éves munkáját. Úgy az ő munkáját, mint a kormányának a munkáját. (...)"

- mondta Szilágyi György.

„Ma Magyarországon a minimálbér több annál mint amikor Gyurcsány Ferenc, az önök szövetségesének a kormányzása idején az átlagbér volt. Ez jól mutatja, hogy ez az ország mekkorát lépett előre. (...) Magyarországon benzinár-stoppal, kamatstoppal, élelmiszerár-stoppal és rezsistoppal is felléptünk az infláció ellen, még a valóban magas inflációs érték is a legjobbak közé tartozik Európában. (...) A különbség az az, hogy amikor a baloldal volt kormányon, akkor az európai gazdaság jól teljesített, itt pedig a gazdasági növekedés nulla volt, a világgazdasági válság esetén -7 százalék volt, most pedig +7 százalékos a gazdasági növekedés. Nem érdemes visszafordulni."

- világított rá Gulyás Gergely.

