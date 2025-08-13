Gulyás Gergely: Minden ország a békével jár a legjobban + videó

Megosztás itt:

Kedden vétózta meg az Európai Tanács Trump-Putyin találkozóhoz fűződő nyilatkozatát a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: egyebek mellett azért döntött az európai vezetők közül egyedüliként a vétó mellett, mert a dokumentumban újra kiálltak Ukrajna Uniós tagsága mellett. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Magyarország már a háború elején arra kérte Európát, hogy Amerikától függetlenül kezdjen el tárgyalni Oroszországgal, de ez nem történt meg.

Az európai vezetőknek Orbán Viktorra kellett volna hallgatni - erről beszélt a Harcosok Órájában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: mostanra olyan helyzet állt elő, hogy Amerika támogatása nélkül az európai vezetők is kezdik belátni, hogy Ukrajna nem nyerheti meg a háborút.

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter: "Az az álláspont amit Magyarország 3 és fél éve képvisel ebben a konfliktusban az úgy tűnik, hogy az lassan érvényre juthat. Ez pedig az, hogy békét kell elérni és a béke a lehető legfontosabb. Nem azért mert Magyarország ne ítélte volna el azt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, ez tényszerű hogy ott egyhangú uniós döntések és külpolitikai véleménynyilvánítások voltak, hanem azért mert előállt mostanra egy olyan helyzet amikor nyilvánvaló, hogy mindenki azzal jár a legjobban - beleértve Ukrajnát is - hogy ha fegyverszünet lesz és béke lesz."

A politikus kiemelte: A NATO katonai beavatkozása világháborút jelentene, amelyet egyetlen ország sem akar. Gulyás Gergely emellett hozzátette: minden ország azzal jár a legjobban, ha minél hamarabb véget ér az orosz-ukrán háború.