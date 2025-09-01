Gulyás Gergely: mindaz, ami a Károli egyetemen történik, értéket teremt

Megosztás itt:

Gulyás Gergely a Kálvin téri református templomban mondott köszöntő beszédében kiemelte: a KRE napjainkban az ország legjobb egyetemei közé tartozik. Olyan intézmény, amely a minőség és a közösségépítés szellemében tudatosan és sikeresen építkezik - tette hozzá.

A miniszter a rendszerváltás utáni első miniszterelnök, Antall József szavait idézve úgy fogalmazott: a nagy egyetemes európai értékek mellett éppen a reformáció adta meg a nemzeti nyelv felértékelésével, a nemzeti irodalom megszületésével, a biblia anyanyelvű fordításával azt az eszközt, amivel Európában megszülethettek a nemzetállamok, és amelyben a nemzeti kultúrák évszázadokig meghatározták az újabb magyar fejlődést.

Gulyás Gergely kitért az egyetem új, ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve: a látványos beruházással létrejön a református egyetemi város. A kampusz kialakítása megújítja az egyetem és az azt körülvevő városrész életét is

- mondta.

Hangsúlyozta azt is, hogy a tervező pályázat közös munka volt, amelyen együtt dolgozott a református egyház, a kormány, a főváros és a kerület.

Gulyás Gergely beszédében kiemelte a református egyház körül működő szellemi hálózat jelentőségét. Rámutatott: a reformátusság a mindenkori számarányánál és társadalmi részesedésénél jóval nagyobb szerepet játszik a tudományban és a magyar közéletben.

A Károli egyetemet méltatva a miniszter beszélt arról is, hogy a tehetséggondozás kiterjesztésével és a kutató munka erősödésével párhuzamosan az egyetem egyre inkább részévé válik a nemzetközi tudományos világnak.

Hozzátette,

az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és Európán kívüli hallgatók számára is.

"Akik most kezdik az egyetemet, legjobb éveiket élvezhetik" - jegyezte meg a miniszter, aki azt kívánta valamennyi hallgatónak, hogy érezze jól magát az egyetemen, sajátítsa el a tudást, álljon ki az értékekért, és egy élő közösség részeként vegyen részt abban a munkában, amelyet a KRE végez.