Gulyás Gergely: Megszaporodtak a tiltott határátlépési kísérletek

Úgy folytatta, szerdán nem csak a kormány, de a Fővárosi Közgyűlés, valamint Csepel és Ferencváros képviselő-testülete is ülést tartott. Ezen ülések legfőbb témája az 2023-ban, Budapesten rendezendő atlétikai világbajnokság volt, így a kormányülésen erről is szót ejtettek. Gulyás azt mondta, a tegnapi Fővárosi Közgyűlés ülése után a kormány egy jó és egy rossz hírrel tud szolgálni Budapest számára. A jó hír, hogy a magyar főváros megrendezheti az atlétikai vb-t, a rossz hír pedig, hogy a dél-budai centrumkórház beruházást a Fővárosi Közgyűlés nem támogatja és forrást sem kíván semmilyen egészségügyi fejlesztésre biztosítani. Ettől függetlenül a kormány továbbra is biztosítja az Egészséges Budapest program jövőévi forrásait.

Gulyás Gergely ezután arra tért ki, hogy a kormány az európai politikai helyzetet is értékelte. Mint mondta, a kormány örül annak, hogy az új Európai Bizottság ilyen széleskörű bizalmat élvez az Európai Parlamentben, hiszen ez a bizalom jóval szélesebb, mint amilyet a bizottság elnökasszonyának biztosított korábban a parlament, és mint amilyet a Juncker-bizottság kapott. Természetesen az is örömre ad okot, hogy a bizottság magyar tagja – Várhelyi Olivér – megkapta az eddigi legfontosabb portfóliót. A miniszter azt mondta Várhelyiről, hogy jó magyar és jó európai, és a kormány biztos abban, hogy tevékenysége Magyarországot és Európát egyaránt szolgálni fogja. A meghallgatások alapján azt lehet elmondani a magyar biztosról, hogy talán a legfelkészültebb jelölt volt mindegyik közül. Ez Magyarország sikere, de nem mindenkinek a sikere, hiszen sok olyan magyar európai parlamenti képviselő és párt volt, amely sokat tett azért, hogy ez a siker ne következhessen be. Várhelyi Olivér nem csak azért volt kiváló jelöltje a kormánynak, mert komoly tapasztalatokkal rendelkezik a diplomácia terén és az európai uniós intézményekkel kapcsolatban, hanem mert az elmúlt 4 évben a Brüsszeli Magyar Nagykövetség vezetésének a feladatait kiválóan látta el.

Gulyás beszélt arról is, hogy a kormány a migrációs helyzetet is értékelte. Azt mondta, a szerb-magyar határ térségénél aggasztó a helyzet, hiszen a határátlépési kísérletek száma megnőtt. 2019-ben 11 808 tiltott határátlépési kísérlet történt, csak novemberben 2418, és csak az elmúlt héten 1002. A bevándorlók új technikát alkalmaznak arra, hogy az ország területére behatoljanak: a Rendőrség két olyan helyet talált, ahol a határvédő kerítés alatt alagutak voltak fúrva. Az egyik Ásotthalomnál Csongrád megyében van, a másik Csikérián Bács-Kiskun megyében található, a Határőrség ezeket lezárta.

A Kormányinfó végén Gulyás Gergely egy kormánydöntésről tájékoztatta az újságírókat: a kormány 34 milliárd forint többletforrást biztosít az egészségügyi alap javára.

Hír TV